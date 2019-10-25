Перед матчем «Локомотив» - «Спартак» состоится развлекательная программа

сегодня, 10:26

В преддверии матча «Локомотив» - «Спартак» на территории « РЖД Арены» для болельщиков пройдет развлекательная программа.

На площади перед стадионом будет обустроен фудкорт, где болельщикам будут предложены различные блюда из мяса. На главной сцене, расположенной непосредственно у арены, выступит известная панк-группа «Наив». Концерт будет длиться с 15.00 до 15.45 мск. Начало самого матча - в 16.30.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» поделился мнением о перспективах «красно-белых» в этом сезоне.