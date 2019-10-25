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Перед матчем «Локомотив» - «Спартак» состоится развлекательная программа

сегодня, 10:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.10.2019 в 15:30 Не начался

В преддверии матча «Локомотив» - «Спартак» на территории «РЖД Арены» для болельщиков пройдет развлекательная программа.

На площади перед стадионом будет обустроен фудкорт, где болельщикам будут предложены различные блюда из мяса. На главной сцене, расположенной непосредственно у арены, выступит известная панк-группа «Наив». Концерт будет длиться с 15.00 до 15.45 мск. Начало самого матча - в 16.30.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» поделился мнением о перспективах «красно-белых» в этом сезоне.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 886
сегодня в 12:54
На Спартак и так ходят, как на цирковое представление :))
cska plus
cska plus
   6 / 886
сегодня в 12:53
Покажут спектакль три поросёнка.
Любимец
Любимец ответил Алексей Коротеев
   272 / 886
сегодня в 12:13
Сёмин в клоунском колпаке с бубенчиками плясать на паровозе будет ! ))
Вы, месье, знаете толк в извращениях!
Lazurny
Lazurny
   33 / 886
сегодня в 12:01
Лучшим блюдом будет "Свинина по-тарасовски 7-0".
VIPded
VIPded
   43 / 886
сегодня в 11:32
Лучшее блюдо из мяса будет на поле...)))
Footbolista
Footbolista
   5 / 886
сегодня в 11:28
"Бомж на коне обгоняет паровоз" тандем "Друзья"....только 1 раз...смотрите на РЖД Арене....
Nikola45
Nikola45
   39 / 886
сегодня в 11:09
Все блюда из свинины? ))
Gelious
Gelious
   247 / 886
сегодня в 11:09
Покажут обзор с Ливерпулем?
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   9 / 886
сегодня в 11:08
Будут предложены различные блюда из мяса ))) Это шашлык что ли из свинины??? Кикнадза затейник ))) А Наив классная команда у них альбом ещё в 90-х "Пиво для Наива" мы слушали постоянно.
клоун Тадеску гвоздь программы!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 886
сегодня в 11:08
Будут свининку начинать жарить еще до матча, давно так надо было сделать, молодцы, руководство "Локо".
drug01
drug01
   104 / 886
сегодня в 11:06
Не только футбол это хорошо!!!
Lazurny
Lazurny
   33 / 886
сегодня в 10:56
Спартак и во время матча продолжит развлекать.
Чингачгук
Чингачгук
   85 / 886
сегодня в 10:54
Гей спляшет с чемпионом мира, кроме как развлекать, они все равно ничего не умеют.
Паровозов
Паровозов ответил ziborock
   139 / 886
сегодня в 10:51
А угля то хватит? А то ваш чих-пых от Ювентуса на всех парах нёсся!)))
На мёртвый спартак должно хватить )
ziborock
ziborock ответил Паровозов
   19 / 886
сегодня в 10:51
Эх мяско будем жарить до матча и во время.
А угля то хватит? А то ваш чих-пых от Ювентуса на всех парах нёсся!)))
ziborock
ziborock
   19 / 886
сегодня в 10:49
А антре с Байкалом будет?!
Союзник противников
Союзник противников
   15 / 886
сегодня в 10:49
Как в фильме "Каин 18",пункт программы :"После казни-танцы".
Паровозов
Паровозов
   139 / 886
сегодня в 10:47
Эх мяско будем жарить до матча и во время.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   657 / 886
сегодня в 10:41
Сёмин в клоунском колпаке с бубенчиками плясать на паровозе будет ! ))
Faustello
Faustello
   4 / 886
сегодня в 10:29
Будут предложены различные блюда из мяса ))) Это шашлык что ли из свинины??? Кикнадза затейник )))
А Наив классная команда у них альбом ещё в 90-х "Пиво для Наива" мы слушали постоянно.
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