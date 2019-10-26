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Емельянов: «Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств»

сегодня, 11:02

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов рассказал, кто из игроков уфимской команды больше всех выделяется.

Слай почти не тренируется, в полноги — а выходит на матч, пинает два раза и делает всю игру. Ну и Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств. Недаром он сейчас капитан молодежной сборной, и в ЦСКА один из лучших.

Да, с Ахметовым в ЦСКА они не бетонируют опорную зону — кажется логичнее Бийола туда ставить. Но если бы Обляков разочаровывал Ганчаренко, не вылезал бы из резерва. Мне рассказывали, что главное для Виктора Михайловича — дисциплина, известно, как он выгонял Безденежных, когда у него на установке телефон зазвенел.

Ранее Емельянов заявил, что «Спартак» должен был комплектовать команду не только под еврокубки, но и под матчи РПЛ.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   5 / 884
сегодня в 12:23
для коней обляков топ...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   328 / 884
сегодня в 12:05
то то все кони не довольны этим сопляковым он в ворота попасть не могет
с двух метров, лупит не понятно куда ,гончаренка взял его по блату
просто бестолковый игрок.
Lazurny
Lazurny
   38 / 884
сегодня в 11:37
Емельянов что-то гонит конкретно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   160 / 884
сегодня в 11:23
Что-то разговорился Емельянов.
cska plus
cska plus
   10 / 884
сегодня в 11:18
Данила гонит.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 884
сегодня в 11:14
Звезду не словил бы.
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