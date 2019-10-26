Емельянов: «Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств»

Полузащитник «Уфы» рассказал, кто из игроков уфимской команды больше всех выделяется.

Слай почти не тренируется, в полноги — а выходит на матч, пинает два раза и делает всю игру. Ну и Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств. Недаром он сейчас капитан молодежной сборной, и в ЦСКА один из лучших.