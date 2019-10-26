Емельянов: «Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств»

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов рассказал, кто из игроков уфимской команды больше всех выделяется.
Слай почти не тренируется, в полноги — а выходит на матч, пинает два раза и делает всю игру. Ну и Обляков сразу выделялся, это вообще игрок без слабых качеств. Недаром он сейчас капитан молодежной сборной, и в ЦСКА один из лучших.
Да, с Ахметовым в ЦСКА они не бетонируют опорную зону — кажется логичнее Бийола туда ставить. Но если бы Обляков разочаровывал Ганчаренко, не вылезал бы из резерва. Мне рассказывали, что главное для Виктора Михайловича — дисциплина, известно, как он выгонял Безденежных, когда у него на установке телефон зазвенел.
Ранее Емельянов заявил, что «Спартак» должен был комплектовать команду не только под еврокубки, но и под матчи РПЛ.
с двух метров, лупит не понятно куда ,гончаренка взял его по блату
просто бестолковый игрок.
с двух метров, лупит не понятно куда ,гончаренка взял его по блату
просто бестолковый игрок.