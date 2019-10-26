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Д. Комбаров: «Каррера пришёл в готовую команду, которую собирал Аленичев»

сегодня, 01:19

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о чемпионском сезоне «красно-белых», когда Массимо Каррера возглавил команду вместо Дмитрия Аленичева.

— Читал последнее интервью Аленичева? Он сказал: «При мне „Спартак“ мог стать фаворитом номер один на долгие годы».

— Полностью согласен. В сезон после чемпионского мы должны были опять брать золото, но на команду оказывалось сильное давление. Кому-то нужно было реализовывать свои амбиции — это была одна из причин, почему не было игры.

— Но здесь вопрос скорее именно об Аленичеве.

— Это он собирал команду — либо расставался с футболистами, либо приобретал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после первого тура, когда выиграли у Тулы 4:0. Точнее, убрали-то его после той неудачи с АЕКом. Но Каррера пришёл уже в готовую команду, которая и стала чемпионом. На следующий год все футболисты остались, плюс у конкурентов начались проблемы. Но я опять скажу: кому-то надо было игроков покупать и убирать, разваливать костяк — и началась ситуация, которую все знают.

Ранее народный артист России Дмитрий Назаров выразил мнение, что вклад Карреры в чемпионство «Спартака» был минимален.

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Все комментарии
djaich
djaich
   513 / 885
сегодня в 02:02
Каждый год у Спартака готовая команда, а чемпионами сделал лишь Каррера. На этом ставим точку.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   189 / 885
сегодня в 01:56
какую же брехню несут эти "игроки"...Аленичев и Арсенал собирал. И Енисей. И?
Карерра сделал вас, бездарей, чемпионами, а вы награды на других вешаете? Молодцы
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 885
сегодня в 01:36
Ну что, защитники Карреры, остались еще козыри?
Дима, обнимаю
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