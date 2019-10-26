Емельянов: «„Спартак“ столько денег потратил, а идет на 10-12-м месте»

Полузащитник «Уфы» считает, что «Спартак» должен был комплектовать команду не только под еврокубки, но и под матчи РПЛ .

Столько денег потратили, а идут на 10-12-м месте. Это необъяснимо. Значит, есть какие-то ошибки, и их кто-то совершает.

«Спартак» приезжал к нам, и я бы не сказал, что Шюррле что-то показал. Может, не его поле — но люди, которые приглашают таких игроков, должны понимать, что покупают не в Испанию или Германию. Играть приходится в Уфе, Екатеринбурге, Казани — не в лучших условиях, особенно ближе к зиме. Класс надо показывать не когда все хорошо, а при любых условиях.

Подбирать игроков надо как-то по-другому. Да, «Спартак» это делает под еврокубки — не как «Уфа», у которой не будет финансов, если не взращивать и не продавать молодежь. Но комплектовать команду надо, чтобы играть в Уфе и побеждать.