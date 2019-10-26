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Емельянов: «„Спартак“ столько денег потратил, а идет на 10-12-м месте»

сегодня, 10:09

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов считает, что «Спартак» должен был комплектовать команду не только под еврокубки, но и под матчи РПЛ.

Столько денег потратили, а идут на 10-12-м месте. Это необъяснимо. Значит, есть какие-то ошибки, и их кто-то совершает.

«Спартак» приезжал к нам, и я бы не сказал, что Шюррле что-то показал. Может, не его поле — но люди, которые приглашают таких игроков, должны понимать, что покупают не в Испанию или Германию. Играть приходится в Уфе, Екатеринбурге, Казани — не в лучших условиях, особенно ближе к зиме. Класс надо показывать не когда все хорошо, а при любых условиях.

Подбирать игроков надо как-то по-другому. Да, «Спартак» это делает под еврокубки — не как «Уфа», у которой не будет финансов, если не взращивать и не продавать молодежь. Но комплектовать команду надо, чтобы играть в Уфе и побеждать.

Ранее Емельянов признался, что неважное состояние поля играет на руку команде.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил КЭТиК
   55 / 886
сегодня в 10:41
Тратить Спартак умеет.
Тратить умеют все, но далеко не все умеют это делать с пользой.
cska1948
cska1948
   55 / 886
сегодня в 10:39
Емельянов прав! Ведь прежде чем играть в еврокубках надо побеждать в РФПЛ.
azures
azures
   74 / 886
сегодня в 10:37
Не нужно критиковать народный клуб, он к пердиву готовится.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   131 / 886
сегодня в 10:31
под баньку покупались...а не под ЛЕ..
cska plus
cska plus
   10 / 886
сегодня в 10:19
Цель спартака ФНЛ.
VIPded
VIPded
   44 / 886
сегодня в 10:17
Надо, видать, ещё потратиться на подготовку к ФНЛ...)))
Вова Туземец
Вова Туземец
   331 / 886
сегодня в 10:16
Аутсайдер с бездонным бюджетом.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   397 / 886
сегодня в 10:15
Так ещё даже середины чемпионата нет!
Спартак ещё прибавит и закончит на 14 месте!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 886
сегодня в 10:13
Убыточный проект.
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 886
сегодня в 10:13
Тратить Спартак умеет.
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