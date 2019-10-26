Емельянов признался, что плохое поле «Уфы» играет на руку команде

Полузащитник «Уфы» признался, что неважное состояние поля играет на руку команде.

Я, наверное, должен сказать, сколько у нас индивидуальностей и как сильны мы командой. Это правда, но все-таки огромную роль играет поле. Приезжающим командам непривычны условия, а мы готовы. На выезде «Уфа» совсем другая, дома мы намного лучше.

Вадим Валентинович Евсеев обращает наше внимание: «На своем поле поскальзываться нельзя». Хотя с ЦСКА была минута, по ходу которой сразу четверо попадали. Но в «железках» же не выйдешь.

Так-то на «Нефтянике» покрытие неплохое. В последние годы стали много крошки сыпать. Типа мягче становится — а по-моему, лучше жестче, чем как сейчас.