ГлавнаяНовости

Емельянов признался, что плохое поле «Уфы» играет на руку команде

сегодня, 10:05

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов признался, что неважное состояние поля играет на руку команде.

Я, наверное, должен сказать, сколько у нас индивидуальностей и как сильны мы командой. Это правда, но все-таки огромную роль играет поле. Приезжающим командам непривычны условия, а мы готовы. На выезде «Уфа» совсем другая, дома мы намного лучше.

Вадим Валентинович Евсеев обращает наше внимание: «На своем поле поскальзываться нельзя». Хотя с ЦСКА была минута, по ходу которой сразу четверо попадали. Но в «железках» же не выйдешь.

Так-то на «Нефтянике» покрытие неплохое. В последние годы стали много крошки сыпать. Типа мягче становится — а по-моему, лучше жестче, чем как сейчас. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Емельянов: «„Спартак“ столько денег потратил, а идет на 10-12-м месте»
Сегодня, 10:09 Комментарии10
Д. Комбаров: «Каррера пришёл в готовую команду, которую собирал Аленичев»
Сегодня, 01:19 Комментарии15
Д. Комбаров: «Сталин — культовый вождь. Он много сделал для страны»
Сегодня, 00:52 Комментарии22
Дюпин: «Игра с „Уралом“ была наша, не хватило забитого гола»
Вчера, 23:39 Комментарии2
Сорокин: «У нас было больше моментов, чем у „Урала“»
Вчера, 23:34 Комментарии3
Дмитрий Комбаров: «Конор Макгрегор оскорбил всю Россию»
Вчера, 22:12 Комментарии25
Обсудить
Все комментарии
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   397 / 886
сегодня в 10:11
В своё время так Луч-Энергия жила в Премьер-Лиге, благодаря ничейкам и победам дома. Прямо как Динамо сейчас. Но потом Луч вылетел и про него забыли)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100