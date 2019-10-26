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Емельянов: «В топ-клуб попасть когда-нибудь хочется, я бы себя испытал»

сегодня, 11:00

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов рассказал о том, кого он поддерживает в европейском футболе. 

Нравится «Барса», еще «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» — хочу, чтобы они не только в АПЛ боролись, но и до финала ЛЧ дошли. В топ-клуб попасть когда-нибудь хочется, я бы себя испытал.

Вообще-то за футболом никогда особенно не следил, да и сейчас, если будет выбор между «Уралом» — «Оренбургом» и кино, пойду в кино. Да и если дерби «Спартак» — ЦСКА — не тянет. Классико — возможно, и то, если есть свободное время, а освобождать себе день, чтобы вечером сесть у телевизора — нет.

Мне вообще не нравится смотреть футбол. Последнее, что видел — финал Лиги чемпионов. Когда домой приезжаю, отец удивляется: «Чего футбол не смотришь?» Ну или мама на ужин положит что-нибудь, включит ТВ, а там футбол — придется параллельно смотреть, и то нехотя. А уж когда свои матчи пересматривал, и не вспомню. Только нарезки в InStat.

Ранее Емельянов признался, что неважное состояние поля играет на руку команде.

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Romkurch
Romkurch
   240 / 884
сегодня в 12:45
В Уфе еще себя не проявил.
azures
azures
   67 / 884
сегодня в 11:38
Кутепов тоже в Милан хотел после ЧМ, а сейчас в передив собирается.
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