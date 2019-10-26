Д. Комбаров: «Сталин — культовый вождь. Он много сделал для страны»

Защитник «Крыльев Советов» поделился мнением об исторических периодах России.

Сталин — культовый вождь. Это всем понятно. Но я не историк, чтобы давать подробные оценки. Но мне что-то рассказывали родители, что-то читал или смотрел на ютубе. Конечно, в его эпоху было много как хороших вещей, так и плохих. Хорошие — он выиграл войну. После победы страна быстро восстановилась — жилье, промышленность, транспорт. Это сейчас кому-то кажется, что все было легко. Думаю, этот человек много сделал для страны.

В 90-х всей стране тяжело было, я думаю. Кризис 1998 года ударил и по нашей семье. Были деньги, а потом их не стало. Начались долги. Родители реально занимали деньги, чтобы мы летали со «Спартаком» на турниры. Спасибо им большое. Многим тогда тяжело жилось.

Сейчас стало лучше, это очевидно всем. Провели Олимпиаду, чемпионат мира — это масштабные, грандиозные события для истории страны. Многие города преобразились, улучшена инфраструктура, построены дороги, аэропорты — и все благодаря чемпионату мира.