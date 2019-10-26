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Д. Комбаров: «Сталин — культовый вождь. Он много сделал для страны»

сегодня, 00:52

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением об исторических периодах России.

Сталин — культовый вождь. Это всем понятно. Но я не историк, чтобы давать подробные оценки. Но мне что-то рассказывали родители, что-то читал или смотрел на ютубе. Конечно, в его эпоху было много как хороших вещей, так и плохих. Хорошие — он выиграл войну. После победы страна быстро восстановилась — жилье, промышленность, транспорт. Это сейчас кому-то кажется, что все было легко. Думаю, этот человек много сделал для страны.

В 90-х всей стране тяжело было, я думаю. Кризис 1998 года ударил и по нашей семье. Были деньги, а потом их не стало. Начались долги. Родители реально занимали деньги, чтобы мы летали со «Спартаком» на турниры. Спасибо им большое. Многим тогда тяжело жилось.

Сейчас стало лучше, это очевидно всем. Провели Олимпиаду, чемпионат мира — это масштабные, грандиозные события для истории страны. Многие города преобразились, улучшена инфраструктура, построены дороги, аэропорты — и все благодаря чемпионату мира.

Также ранее Дмитрий заявил, что звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор оскорбил всю Россию. 

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответил mihaluch
   51 / 885
сегодня в 02:02
При Сталине играл бы Комбаров за сборную Беломорканала и зарплата составляла лишних 200 грамм чернухи.
Это были послевоенные годы-тяжелейшее время,когда у СССР все было в руинах и еще платили долги по лендлизу!!!!!!Денег фактически не было ни то что на зарплаты но и даже на содержание некоторых военных частей!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
   51 / 885
сегодня в 02:00
Сталина можно любить или ненавидеть,но одно у него точно не отнять.Он оставил СССР ядерное оружие,тем самым просто уничтожил планы США по ядерному удару по СССР,которые они хотели провести,после Хиросимы и Нагасаки!!!!!!
Заратустра
Заратустра
   30 / 885
сегодня в 01:53
Много их таких культовых было. Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун. Многое для страны сделали людоеды)
mangoх12
mangoх12
   9 / 885
сегодня в 01:40
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 885
сегодня в 01:36
У меня прадеда по доносу расстреляли в 1937. За доносы люди получали хорошие ништяки.
mihaluch
mihaluch
   49 / 885
сегодня в 01:23
При Сталине играл бы Комбаров за сборную Беломорканала и зарплата составляла лишних 200 грамм чернухи.
Сантус
Сантус
   61 / 885
сегодня в 01:20
О боже...футболисты делятся познаниями в истории...я думал я видел всё....)
dino-hsv
dino-hsv
   55 / 885
сегодня в 01:10
"улучшена инфраструктура, построены дороги, аэропорты — и все благодаря чемпионату мира" - интересно, а его ничего не смущает в своих словах? в нормальных странах такие вещи делаются просто так, без грандиозного повода
dino-hsv
dino-hsv
   55 / 885
сегодня в 00:59
ну всё, понесло димона...
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