Баринов: «Чем сборная России влюбила в себя? Сплоченность»

Полузащитник «Локомотива» поделился мнением о нынешнем состоянии сборной России.

Чем сборная России влюбила в себя? Сплоченность. В команде нет равнодушных людей, кто не выкладывался бы на сто процентов. Каждый старается приносить пользу. И не стоит забывать о единстве. Все знают о своих функциях: неважно, сидят ли они на скамейке запасных или играют с первых минут. Думаю, из-за этого нас и полюбили болельщики.