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Баринов: «Чем сборная России влюбила в себя? Сплоченность»

сегодня, 12:02

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о нынешнем состоянии сборной России. 

Чем сборная России влюбила в себя? Сплоченность. В команде нет равнодушных людей, кто не выкладывался бы на сто процентов. Каждый старается приносить пользу. И не стоит забывать о единстве. Все знают о своих функциях: неважно, сидят ли они на скамейке запасных или играют с первых минут. Думаю, из-за этого нас и полюбили болельщики.

Ранее Баринов признался, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии. 

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Kresi frok
Kresi frok
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сегодня в 13:09
Баринов: «Чем сборная России влюбила в себя? Баблом, которое будет не лишним в моем кармане аха)
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