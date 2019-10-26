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Баринов: «„Уотфорд“ и „Брайтон“? Почему бы и нет»

сегодня, 11:44

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии. 

«Уотфорд» и «Брайтон»? Почему бы и нет. В Англии в принципе другой уровень футбола. Интенсивность, скорости — там многому можно поучиться.

Нет смысла уезжать в небольшую команду? Я не согласен. Есть хорошие примеры — тот же Ярмоленко, играющий в «Вест Хэме», который считают средней командой. Но при этом «Вест Хэм» всегда дает бой соперникам на более высоких позициях. По возможности я слежу за матчами чемпионата Англии, и это совсем другая игра.

Напомним, что Баринов недавно продлил контракт с «Локомотивом».  

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Kresi frok
Kresi frok
   388 / 884
сегодня в 13:10
Ну хоть у Баринова мозги на месте, а вообще надо по факту, не языком молоть , а действовать!
За адекватность
За адекватность
   22 / 884
сегодня в 12:48
"«Уотфорд» и «Брайтон»? Почему бы и нет." Наверное потому, что пока не зовут, да и не факт, что позовут вообще.
Василий 50
Василий 50
   334 / 884
сегодня в 12:44
На лавку?
Чингачгук
Чингачгук
   70 / 884
сегодня в 12:44
Если только в Монако, помогать Головину разваливать команду.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 884
сегодня в 12:34
С такой культурой паса и техникой - только в Прибалтику.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 884
сегодня в 12:24
Ему до Англии как до Сингапура известным способом. )))
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