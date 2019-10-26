Баринов: «„Уотфорд“ и „Брайтон“? Почему бы и нет»

Полузащитник «Локомотива» признался, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

«Уотфорд» и «Брайтон»? Почему бы и нет. В Англии в принципе другой уровень футбола. Интенсивность, скорости — там многому можно поучиться.

Нет смысла уезжать в небольшую команду? Я не согласен. Есть хорошие примеры — тот же Ярмоленко, играющий в «Вест Хэме», который считают средней командой. Но при этом «Вест Хэм» всегда дает бой соперникам на более высоких позициях. По возможности я слежу за матчами чемпионата Англии, и это совсем другая игра.