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Баринов - о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: «Всё к лучшему»

сегодня, 12:00

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем возможном переходе в тульский «Арсенал»

Сначала я разговаривал с главным тренером «Арсенала», который высказал желание видеть меня в команде – потому что пора было получать игровую практику, а не сидеть в запасе. На следующий день информация уже дошла до Палыча, и на тренировке он сказал, что никуда не отпустит. Мне особенно запомнилась фраза: «Жди, и ты получишь свой шанс». Так что я рад, что не ушел тогда из «Локомотива». Все к лучшему.

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