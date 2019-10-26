Баринов - о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: «Всё к лучшему»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о своем возможном переходе в тульский «Арсенал».

Сначала я разговаривал с главным тренером «Арсенала», который высказал желание видеть меня в команде – потому что пора было получать игровую практику, а не сидеть в запасе. На следующий день информация уже дошла до Палыча, и на тренировке он сказал, что никуда не отпустит. Мне особенно запомнилась фраза: «Жди, и ты получишь свой шанс». Так что я рад, что не ушел тогда из «Локомотива». Все к лучшему.