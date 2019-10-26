«Челси» обыграл «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
«Челси» (20 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Бернли» (12 очков) - 11-й.
Бернли, стадион Тюрф Мур
«Бернли» - «Челси» 2:4 (0:2)
Голы: Родригес 86, Макнил 89 - Пулишич 21, Пулишич 45, Пулишич 56, Виллиан 58
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Хендрик (Брэди 84), Вествуд, Корк, Макнил, Родригес, Барнс (Выдра 63)
Главный тренер: Дайч Шон.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс 63), Жоржиньо, Ковачич, Виллиан (Хадсон-Одои 72), Маунт, Пулишич, Абрахам (Жиру 70)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Виллиан 53, Хендрик 65, Питерс 67, Хадсон-Одои 77
Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу».
Но Пулишича прорвало, и это радует..
Да и вообще сегодняшний вечер радует - и Ростов победил, и Челси!!
Всех с победой!!
Но Пулишича прорвало, и это радует..
Да и вообще сегодняшний вечер радует - и Ростов победил, и Челси!!
Всех с победой!!
https://www.youtube.com/watch?v=W7hAo28NCXc