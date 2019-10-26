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«Челси» обыграл «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

сегодня, 21:20
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли2 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Челси» (20 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, «Бернли» (12 очков) - 11-й.

Бернли, стадион Тюрф Мур

«Бернли» - «Челси» 2:4  (0:2)
Голы: Родригес 86, Макнил 89 - Пулишич 21, Пулишич 45, Пулишич 56, Виллиан 58

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Хендрик (Брэди 84), Вествуд, Корк, Макнил, Родригес, Барнс (Выдра 63)
Главный тренер: Дайч Шон.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс 63), Жоржиньо, Ковачич, Виллиан (Хадсон-Одои 72), Маунт, Пулишич, Абрахам (Жиру 70)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Виллиан 53, Хендрик 65, Питерс 67, Хадсон-Одои 77

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу».

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Все комментарии
Таганский
Таганский
   48 / 858
сегодня в 21:27
Последние минуты, конечно, смазаны..
Но Пулишича прорвало, и это радует..
Да и вообще сегодняшний вечер радует - и Ростов победил, и Челси!!
Всех с победой!!
311
311
   181 / 858
сегодня в 21:25
Отличная игра команды, молодняк очень хорош! Кристиана с тройным почином, не мелочится парень! Жаль только концовку слили!)
STVA 1
STVA 1
   76 / 858
сегодня в 21:24
Челси молодцы!
волгодон 2
волгодон 2
   65 / 858
сегодня в 21:24
В двух словах)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   43 / 858
сегодня в 21:24
Пулишич разбушевался,Бернли очнулась на 86 минуте,но было поздно.
Медив
Медив
   82 / 858
сегодня в 21:24
Отскочил середняк! Добавь судья пять мину, Бернли бы победил
Сантус
Сантус
   50 / 858
сегодня в 21:23
Я рад трём очкам и победе....но концовка....(Всех Синих с победой!
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