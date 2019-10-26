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«Интер» не смог обыграть «Парму»

сегодня, 20:57
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в рамках игры 9-го тура чемпионата Италии. Миланцы (22 балла) упустили шанс возглавить таблицу и остались на втором месте, пармезанцы (13 баллов) - седьмые.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Парма» 2:2 (1:2)
Голы: Кандрева 23, Лукаку 51 - Карамо 26, Жервиньо 30

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Годин (де Врей 66), Бастони, Кандрева, Гальярдини (Политано 84), Брозович, Барелла, Бираги, Лукаку, Мартинес (Эспозито 73)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Парма»: Сепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Гальоло (Пеццелла 66), Куцка, Скоццарелла, Эрнани, Кулушевски, Жервиньо (Барилла 84), Карамо (Спрокати 71)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Барелла 13, Кандрева 44, Эспозито 81, Сепе 89, Дармиан 90

В предыдущем туре «Интер» в результативной встрече одолел «Сассуоло».

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 858
сегодня в 21:27
Ни одного глистявого, только хейтеры им подлизывающие бомбят не на шутку. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Kirill Erokhin
   1 / 858
сегодня в 21:26
Жаль, что Ливерпуль-Ттх буде судить не Аткинсон или Мосс, иначе твоя ставка действительно сработала бы, а с судьей Тейлором далеко не факт.
Она и так сработает.)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   1 / 858
сегодня в 21:25
Это вы то натуралы?с каких пор?
С момента рождения. Мы же не болеем за клуб, который чтит ЛГБТшные ценности. Ливерпуль зашкварился голубезной. Это факт)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Князь сажал врагов на посох
   112 / 858
сегодня в 21:24
Кабинетный чемпионат это Лоллига и ОПЛ, завтра снова кабинетная заруба, но Скомины не будет, поэтому ставка на то что ТТХ не проиграет 100% зайдёт. Аха-ха)
Жаль, что Ливерпуль-Ттх буде судить не Аткинсон или Мосс, иначе твоя ставка действительно сработала бы, а с судьей Тейлором далеко не факт.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   43 / 858
сегодня в 21:23
Это вы то натуралы?с каких пор?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   1 / 858
сегодня в 21:22
Интер днишенским стал,после осечки кабинетных должны были выносить парму!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
       1 / 858
    сегодня в 21:20
    БУМ БУМ! аххахахаххаха
    Гори, гори ясно, аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил fanliverpoolfan 2
       19 / 858
    сегодня в 21:17
    Интер днишенским стал,после осечки кабинетных должны были выносить парму!
    сам себя не вынесешь дон нерадзурри хахаха
    GYTSYL
    GYTSYL ответил Князь сажал врагов на посох
       375 / 858
    сегодня в 21:17
    При том, что добавлять нужно было максимум 5, пару минут за первый тайм (в первом не добавляли) и минуты 3 за задержку, когда из офсайда сВАРили второй гол интера. Аха-ха)
    БУМ БУМ! аххахахаххаха
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       43 / 858
    сегодня в 21:15
    Интер днишенским стал,после осечки кабинетных должны были выносить парму!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
       1 / 858
    сегодня в 21:15
    Мда глянул обзор....левый гол кабинета и +7 добавленных минут
    При том, что добавлять нужно было максимум 5, пару минут за первый тайм (в первом не добавляли) и минуты 3 за задержку, когда из офсайда сВАРили второй гол интера. Аха-ха)
    Шишанутый
    Шишанутый
       62 / 858
    сегодня в 21:14
    Парма не ожидано сильно сыграла. Молодцы! Карамо забил красивый гол бывшему кулбу. Фанаты Интера возмущались что Ювентусу 7 минут добавили а сами столько же переиграли.
    juvenale
    juvenale
       19 / 858
    сегодня в 21:13
    Мда глянул обзор....левый гол кабинета и +7 добавленных минут
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
       1 / 858
    сегодня в 21:13
    князь может вызвать лекаря?? хахахха
    Не думаю, что тебе он поможет. Аха-ха)
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Князь сажал врагов на посох
       262 / 858
    сегодня в 21:11
    Не говорите "ГОП", мердосы. Как лежали в пыли, так и будете лежать. Это же надо, им Валери такой презент сделал, а они проиграли на домашнем стадионе, аха-ха), пусть скажут спасибо видеоассистентам, которые сВАРили им гол из офсайда и придумали ничью. Аха-ха) Этот клуб без кабинетов не способен решать даже простейшие задачи.
    охеренно так линии расчертили. полное кабинето мердето. сразу видно маротта заскочил с чемоданчиком чтобы хотя бы ничейку вырвать с великой пармой))) ухах
    juvenale
    juvenale ответил GYTSYL
       19 / 858
    сегодня в 21:11
    князь может вызвать лекаря?? хахахха
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
         262 / 858
      сегодня в 21:10
      менталитет лузеров неизлечим. им дашь шанс на первое место, они даже его просрут.))))
      GYTSYL
      GYTSYL
         375 / 858
      сегодня в 21:09
      князь может вызвать лекаря??
      хахахха
      Kirgudu
      Kirgudu
         512 / 858
      сегодня в 21:08
      Хорош, парни, сейчас придёт злой модератор интеровский и всех забанит. Ха-ха.
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         1 / 858
      сегодня в 21:06
      Не говорите "ГОП", мердосы. Как лежали в пыли, так и будете лежать. Это же надо, им Валери такой презент сделал, а они проиграли на домашнем стадионе, аха-ха), пусть скажут спасибо видеоассистентам, которые сВАРили им гол из офсайда и придумали ничью. Аха-ха)
      Этот клуб без кабинетов не способен решать даже простейшие задачи.
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         1 / 858
      сегодня в 21:04
      Ну теперь жду разгрома мердосов в Дортмунде. Там уже травмированные из лазарета подтягиваются.
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответил 773sergeytank
         235 / 858
      сегодня в 21:04
      Жека 10, друг мой картонный, иди сюда, я тебя пожалею))
      он там на картоне пишет Интер 1 место, Ювентус 21 место!
      Kirgudu
      Kirgudu
         512 / 858
      сегодня в 21:03
      Это как же надо глазья юанями залепить, чтобы офсайд не увидеть? Пора интеристам по второму кругу бухать начинать, теперь уже от досады))) Ха-ха.
      773sergeytank
      773sergeytank
         52 / 858
      сегодня в 21:03
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина ответил 773sergeytank
           235 / 858
        сегодня в 21:03
        Что-то не выползают змеёныши..
        в своих норах,ищут по сусекам деньги на следующий матч,не будем их отвлекать.
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил 773sergeytank
           1 / 858
        сегодня в 21:03
        Что-то не выползают змеёныши..
          773sergeytank
          773sergeytank
             52 / 858
          сегодня в 21:01
          Что-то не выползают змеёныши..
          Action
          Action
          сегодня в 21:01
          Юве никто не догонит
          Князь Всея Турина
          Князь Всея Турина
             235 / 858
          сегодня в 21:01
          это что же на пенали денег не напринтерили?
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох ответил Strikers188
             1 / 858
          сегодня в 21:00
          Кабинетный чемпионат в ударе сегодня
          Кабинетный чемпионат это Лоллига и ОПЛ, завтра снова кабинетная заруба, но Скомины не будет, поэтому ставка на то что ТТХ не проиграет 100% зайдёт. Аха-ха)
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