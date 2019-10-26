«Интер» не смог обыграть «Парму»

«Интер» сыграл вничью с «Пармой» в рамках игры 9-го тура чемпионата Италии. Миланцы (22 балла) упустили шанс возглавить таблицу и остались на втором месте, пармезанцы (13 баллов) - седьмые.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - «Парма» 2:2 (1:2)
Голы: Кандрева 23, Лукаку 51 - Карамо 26, Жервиньо 30
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Годин (де Врей 66), Бастони, Кандрева, Гальярдини (Политано 84), Брозович, Барелла, Бираги, Лукаку, Мартинес (Эспозито 73)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Парма»: Сепе, Дармиан, Якопони, Дермаку, Гальоло (Пеццелла 66), Куцка, Скоццарелла, Эрнани, Кулушевски, Жервиньо (Барилла 84), Карамо (Спрокати 71)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
Предупреждения: Барелла 13, Кандрева 44, Эспозито 81, Сепе 89, Дармиан 90
В предыдущем туре «Интер» в результативной встрече одолел «Сассуоло».
В любом случае завтра все натуралы болеют за евреев. Аха-ха)
В любом случае завтра все натуралы болеют за евреев. Аха-ха)
хахахха
хахахха
Этот клуб без кабинетов не способен решать даже простейшие задачи.
Этот клуб без кабинетов не способен решать даже простейшие задачи.