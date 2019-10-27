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Симеоне: «Облак - лучший голкипер в мире, в этом нет сомнений»

сегодня, 09:32
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 10-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао.  

Мы должны продолжить прогрессировать и играть в таком темпе, как во втором тайме. Мы показали мощную игру в матче с сильным соперником, здорово сыграли.

Ян Облак — лучший голкипер в мире, нет никаких сомнений. Он становится всё лучше и лучше, но и «Атлетико» помогает ему блистать.

Мы провели три больших матча подряд. Нелегко сначала сыграть с «Валенсией», потом — в Лиге чемпионов, а затем снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня, и нам нужно сохранять страсть.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   296 / 848
сегодня в 10:42
Еще роль играет сильная защита Атлетико
VIPded
VIPded
   44 / 848
сегодня в 10:26
Удачи Атлетико!!!
NGYCR7
NGYCR7
   29 / 848
сегодня в 09:37
Сейчас в мире, три лучших вратаря - Алиссон, Тер Штеген и Облак, которые тащат свои команды!
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