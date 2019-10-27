Симеоне: «Облак - лучший голкипер в мире, в этом нет сомнений»

Главный тренер мадридского «Атлетико» прокомментировал победу в матче 10-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао.

Мы должны продолжить прогрессировать и играть в таком темпе, как во втором тайме. Мы показали мощную игру в матче с сильным соперником, здорово сыграли.

Ян Облак — лучший голкипер в мире, нет никаких сомнений. Он становится всё лучше и лучше, но и «Атлетико» помогает ему блистать.

Мы провели три больших матча подряд. Нелегко сначала сыграть с «Валенсией», потом — в Лиге чемпионов, а затем снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня, и нам нужно сохранять страсть.