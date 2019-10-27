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«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» и поднялся на второе место в таблице

сегодня, 16:10
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Реал Сосьедад» переиграл «Сельту» в матче 10-го тура Примеры.

После этой встречи «Реал Сосьедад» занимает вторую позицию в таблице (19 очков), а «Сельта» - восемнадцатую (9 очков).

Виго, стадион «Балаидос»

«Сельта» - «Реал Сосьедад» - 0:1 (0:0)
Гол: Исак 82

«Сельта»: Бланко, Мальо, Айду, Араухо (Санц де Мейра 60), Оласа, Мендес, Диоп, Лоботка (Фернандес Лейтес 84), Суарес (Фран Бельтран 69), Аспас, Мина
Главный тренер: Эскриба Фран.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Ле Норман, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Субельдия, Мерино, Порту (Барренетчеа 90+5), Эдегор, Ойарсабаль (Сангальи 87), Виллиан Жозе (Исак 75)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Мальо 56, Диоп 60, Диоп 66, Субельдия 71, Аспас 77, Ойарсабаль 87, Санц де Мейра 90+3

Удаление: Диоп 66

В другом матче тура «Атлетико» обыграл «Атлетик».

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Romkurch
Romkurch
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сегодня в 16:23
РС с победой!
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