«Лион» отправил два мяча в ворота «Метца»

«Лион» обыграл «Метц» в матче 11-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (13 очков) располагается на 12-м месте, «Метц» (11 очков) 19-й.
Лион, стадион Групама Стэдиум
«Лион» - «Метц» 2:0 (1:0)
Голы: Депай 28, Дембеле 33 (пенальти)
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайе, Коне, Рен-Аделед (Мартен 83), Тиаго Мендеш, Тусар, Ауар (Корне 69), Дембеле, Депай
Главный тренер: Гарсия Руди.
«Метц»: Укиджа, Сентонзе, Сунзу, Фофана, Кабит, Гнампа Хабиб (Ангбан 78), Н'Дорам, Траоре, Булайя, Диалло, Эмброуз (Н'Гетте 59)
Главный тренер: Антонетти Фредерик.
Предупреждения: Фофана 10, Кабит 31, Тусар 38
В прошлом туре «Лион» сыграл вничью с «Дижоном».