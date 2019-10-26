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«Лион» отправил два мяча в ворота «Метца»

сегодня, 22:51
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 0Логотип футбольный клуб МетцМетцМатч завершен

«Лион» обыграл «Метц» в матче 11-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (13 очков) располагается на 12-м месте, «Метц» (11 очков) 19-й.

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Метц» 2:0 (1:0)
Голы: Депай 28, Дембеле 33 (пенальти)

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайе, Коне, Рен-Аделед (Мартен 83), Тиаго Мендеш, Тусар, Ауар (Корне 69), Дембеле, Депай
Главный тренер: Гарсия Руди.

«Метц»: Укиджа, Сентонзе, Сунзу, Фофана, Кабит, Гнампа Хабиб (Ангбан 78), Н'Дорам, Траоре, Булайя, Диалло, Эмброуз (Н'Гетте 59)
Главный тренер: Антонетти Фредерик.

Предупреждения: Фофана 10, Кабит 31, Тусар 38

В прошлом туре «Лион» сыграл вничью с «Дижоном».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
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сегодня в 23:08
Лион в этом сезоне сдал.
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