«Ротор» обыграл «Текстильщик» на выезде

«Ротор» выиграл у «Текстильщика» в матче 20-го тура ФНЛ.
«Ротор» набрал 41 очко и занимает второе место в таблице. У «Текстильщика» 14 очков и 18-я позиция.
«Текстильщик» — «Ротор» — 0:1 (0:1)
Гол: Саная 16.
«Текстильщик»: Смирнов, Фомин, Шилов, Н.Радченко, Сиротов (Макушкин 82), Горюшкин, Е.Попов (Гайдуков 71), Мухаметзянов (Солодков 83), Батов, Сидоров, А.Радченко (Юрченко 74).
«Ротор»: Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ненахов, Ткачук, Алейник (Фатуллаев 67), Султонов, А.И.Попов (Пискунов 69), Песегов, Муллин (Горбунов 46), Саная (Евсеев 64).
Предупреждения: Сидоров 24, Саная 56.
Удаление: Сидоров 28.
Судья: Жабченко (Краснодар).
В другом матче тура «СКА-Хабаровск» устроил разгром «Спартаку-2».