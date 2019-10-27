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«Ротор» обыграл «Текстильщик» на выезде

сегодня, 15:08
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«Ротор» выиграл у «Текстильщика» в матче 20-го тура ФНЛ.

«Ротор» набрал 41 очко и занимает второе место в таблице. У «Текстильщика» 14 очков и 18-я позиция.

«Текстильщик» — «Ротор» — 0:1 (0:1)
Гол: Саная 16.

«Текстильщик»: Смирнов, Фомин, Шилов, Н.Радченко, Сиротов (Макушкин 82), Горюшкин, Е.Попов (Гайдуков 71), Мухаметзянов (Солодков 83), Батов, Сидоров, А.Радченко (Юрченко 74).

«Ротор»: Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ненахов, Ткачук, Алейник (Фатуллаев 67), Султонов, А.И.Попов (Пискунов 69), Песегов, Муллин (Горбунов 46), Саная (Евсеев 64).

Предупреждения: Сидоров 24, Саная 56.
Удаление: Сидоров 28.

Судья: Жабченко (Краснодар).

В другом матче тура «СКА-Хабаровск» устроил разгром «Спартаку-2».

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