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«СКА-Хабаровск» устроил разгром «Спартаку-2»

сегодня, 10:37
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2Матч завершен

«СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак-2» в матче 20-го тура ФНЛ.

После этой встречи «СКА-Хабаровск» занимает шестую позицию в таблице (31 очко), а «Спартак-2» - четырнадцатую (20 очков).

«СКА-Хабаровск» - «Спартак-2» - 3:0 (1:0)
Голы: Камилов 9, Зайцев 50, Базелюк 86

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мищенко, Эльмурзаев, Зайцев, Квеквескири (Оанча 78), Сато (Кацаев 71), Никифоров (Матвийчук 65), Малеев, Гаджимурадов, Камилов, Брагин (Базелюк 68).

«Спартак-2»: Акмурзин, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев, Глушенков, Маркитесов (Володкин 52), Бакалюк, Нимели (Самбу 82), Руденко.

Предупреждения: Сазонов 8, Эльмурзаев 40, Маслов 40, Володкин 83.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

Напомним, что «Спартак-2» обыграл «Факел» в матче 19-го тура ФНЛ.

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