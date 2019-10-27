«СКА-Хабаровск» устроил разгром «Спартаку-2»

«СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак-2» в матче 20-го тура ФНЛ.
После этой встречи «СКА-Хабаровск» занимает шестую позицию в таблице (31 очко), а «Спартак-2» - четырнадцатую (20 очков).
«СКА-Хабаровск» - «Спартак-2» - 3:0 (1:0)
Голы: Камилов 9, Зайцев 50, Базелюк 86
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мищенко, Эльмурзаев, Зайцев, Квеквескири (Оанча 78), Сато (Кацаев 71), Никифоров (Матвийчук 65), Малеев, Гаджимурадов, Камилов, Брагин (Базелюк 68).
«Спартак-2»: Акмурзин, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев, Глушенков, Маркитесов (Володкин 52), Бакалюк, Нимели (Самбу 82), Руденко.
Предупреждения: Сазонов 8, Эльмурзаев 40, Маслов 40, Володкин 83.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
Напомним, что «Спартак-2» обыграл «Факел» в матче 19-го тура ФНЛ.