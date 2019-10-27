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Жирков и Дзюба принесли победу «Зениту» над «Крыльями Советов»

сегодня, 15:53
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ.

После этой встречи «Зенит» занимает первую позицию (32 очка) в таблице РПЛ, а «Крылья Советов» - седьмую (17 очков).

Самара, стадион «Самара Арена»

«Крылья Советов» - «Зенит» - 0:2 (0:1)
Голы: Жирков 28, Дзюба 90+3

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Полуяхтов, Мияилович, Гацкан, Зиньковский (Радонич 77), Антон (Кабутов 60), Канунников (Терехов 87), Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Жирков (Сутормин 88), Вильмар Барриос, Оздоев, Кузяев (Дзюба 64), Азмун, Дриусси (Мак 78)
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Караваев 23, Мияилович 67, Комбаров 85

Судья: Васильев Станислав.

В другом матче тура «Ростов» одержал победу над «Сочи».

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Все комментарии
GYTSYL
GYTSYL
   249 / 842
сегодня в 16:38
лейпциг лион бенфика чуть чуть по сильнее крыльев сочи оренбурга зенита2,кароче фарм зенита)))))
Юрий Гагарин 1
Юрий Гагарин 1
сегодня в 16:37
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Кто любит гонки, регистрируйтесь и играйте!
nautilus163
nautilus163
   282 / 842
сегодня в 16:33
Все по делу! Зенит играл как хотел, Крылья как могли! Ну хоть ладно не опозорились.0:2 это почетно. А весь матч, вообще 0:1 было.
Finn88
Finn88 ответил Jeck Denielse
   230 / 842
сегодня в 16:32
Ну дела, вас даже Фрайбург дёрнет🤣🤣🤣🤣😂😂😂😭😭😭😂😂😂🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥
Литейный 4
Литейный 4 ответил Заполярный
   42 / 842
сегодня в 16:32
Я НЕ ЛЮБЛЮ, МЯГКО СКАЗАНО, НЕ КРЫЛЬЯ НЕ БОМЖЕЙ. И МНЕ ВСЕ РАВНО КТО ТАМ У НИХ БЫ ВЫИГРАЛ. НО СУДЬЯ СЕГОДНЯ ЯВНО ЗАРЯЖЕН БЫЛ В ОДНУ СТОРОНУ. ОН БОЯЛСЯ ЧТО ЛИ, ИЛИ ..... ВСЕ СВИСТКИ В ПОЛЬЗУ БОМЖЕЙ
У МеНя мИгАеТ ИнДиКаТоР cApS LoCk, кАк эТо лЕчИтСя?
Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Finn88
   22 / 842
сегодня в 16:31
Нет, о Лейпциге🤣🤣🤣🤣
Не ври....
Лейпциг играл вчера...
Влетел Фрайбургу....
ДАША Д
ДАША Д
   243 / 842
сегодня в 16:31
Не зря Дзюбу мариновали на скамейке запасных.
Литейный 4
Литейный 4
   42 / 842
сегодня в 16:30
У Зенита сегодня реализация хромала. Крылья должны были проиграть Зениту по спартаковски 0-5
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 842
сегодня в 16:30
Наконец то таблица радует глаз....
А то нарисуют...глаза не смотрят...

Надеюсь так и останется...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 842
сегодня в 16:29
Дзюба неудержим, даже после скамейки забивает...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Jeck Denielse
   42 / 842
сегодня в 16:28
Ты о чём...? Ливерпуль - Тоттенхем в 19:30 Рома - Милан в 20:00 ......или ты о московских "дербях" ??...)))
Это же Филл. Сначала пишет, потом... Гыгыгы
Finn88
Finn88 ответил Литейный 4
   230 / 842
сегодня в 16:27
0:1 без напряга? 🤣🤣🤣😂😂😂😭😭😭🤣🤣🤣🤣
Finn88
Finn88 ответил Jeck Denielse
   230 / 842
сегодня в 16:27
Нет, о Лейпциге🤣🤣🤣🤣
Литейный 4
Литейный 4
   42 / 842
сегодня в 16:26
Без напряга, в эконом режиме. С победой чемпионы. Гыгыгы
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   788 / 842
сегодня в 16:25
Зенит с уверенной победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил pam06
   22 / 842
сегодня в 16:24
Зенит с ожидаемой и законной победой. Без попадания в створ может только Уфа выигрывать, да и то в основном у СпаМа.
Да по ударом в створ 1:12...в пользу Зенита....
stachel
stachel ответил ATG
   303 / 842
сегодня в 16:24
Зенит мог забивать ещё 2-3 )) Крылья не очём. Игры в одно касание они не знают что это такое . Вот и уровень нашей лиги во всей красе . Зенит на фоне этих Крыльев вмотрелся более чем уверено. С победой Питерцев , пожалуй самая сильня команда в сезоне пока
Локо сильнее, класснее и более сбалансирована. Хотя там тоже есть свои "ерохи" и "дрищи".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил GYTSYL
   22 / 842
сегодня в 16:23
Ща хоть футбол посмотрим через 15 минут европейского качества,не то что за цирк был в Самаре!!!
Ты о чём...?
Ливерпуль - Тоттенхем в 19:30
Рома - Милан в 20:00

......или ты о московских "дербях" ??...)))
pam06
pam06
   11 / 842
сегодня в 16:23
Зенит с ожидаемой и законной победой. Без попадания в створ может только Уфа выигрывать, да и то в основном у СпаМа.
ermak6848
ermak6848
   142 / 842
сегодня в 16:22
Юрик и Тёма напомнили о себе Александру Анюкову
ATG
ATG
   501 / 842
сегодня в 16:22
Зенит мог забивать ещё 2-3 )) Крылья не очём. Игры в одно касание они не знают что это такое . Вот и уровень нашей лиги во всей красе . Зенит на фоне этих Крыльев вмотрелся более чем уверено. С победой Питерцев , пожалуй самая сильня команда в сезоне пока
Lazurny
Lazurny
   34 / 842
сегодня в 16:20
Зенит с победой!
stachel
stachel ответил GYTSYL
   303 / 842
сегодня в 16:20
Ща хоть футбол посмотрим через 15 минут европейского качества,не то что за цирк был в Самаре!!!
Почему цирк? Просто пешеходная прогулка.
post-navigator
post-navigator ответил GYTSYL
   125 / 842
сегодня в 16:19
Ща хоть футбол посмотрим через 15 минут европейского качества,не то что за цирк был в Самаре!!!
    yk2ru
    yk2ru
       603 / 842
    сегодня в 16:18
    Мечты судей сбываются, если правильно свистят в играх проекта.
    post-navigator
    post-navigator
       125 / 842
    сегодня в 16:18
    Крылья, не расстраиваться. Скоро отгрузите свинству сколько душа пожелает!
    GYTSYL
    GYTSYL
       249 / 842
    сегодня в 16:17
      stachel
      stachel ответил Дракон1988
         303 / 842
      сегодня в 16:16
      У него с реализацией в 100% моментах совсем беда...)Хладнокровия не хватает видимо)И техники)
      Класса ему не хватает. Стабильность - признак мастерства. Не я придумал. Забивай он хоть 30% моментов, которые нужно забивать, он давно бы играл в другом чемпионате. Холоднокровие это для юношей актуально, а Азмун уже зрелый игрок.
      Морозовский
      Морозовский
         7 / 842
      сегодня в 16:15
      "Крыльям Советов" сегодня было запрещено бить в створ ворот!
      Jake Sully
      Jake Sully ответил Заполярный
         121 / 842
      сегодня в 16:15
      Я НЕ ЛЮБЛЮ, МЯГКО СКАЗАНО, НЕ КРЫЛЬЯ НЕ БОМЖЕЙ. И МНЕ ВСЕ РАВНО КТО ТАМ У НИХ БЫ ВЫИГРАЛ. НО СУДЬЯ СЕГОДНЯ ЯВНО ЗАРЯЖЕН БЫЛ В ОДНУ СТОРОНУ. ОН БОЯЛСЯ ЧТО ЛИ, ИЛИ ..... ВСЕ СВИСТКИ В ПОЛЬЗУ БОМЖЕЙ
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