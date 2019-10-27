Жирков и Дзюба принесли победу «Зениту» над «Крыльями Советов»

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ.
После этой встречи «Зенит» занимает первую позицию (32 очка) в таблице РПЛ, а «Крылья Советов» - седьмую (17 очков).
Самара, стадион «Самара Арена»
«Крылья Советов» - «Зенит» - 0:2 (0:1)
Голы: Жирков 28, Дзюба 90+3
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Чернов, Карпов, Полуяхтов, Мияилович, Гацкан, Зиньковский (Радонич 77), Антон (Кабутов 60), Канунников (Терехов 87), Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Жирков (Сутормин 88), Вильмар Барриос, Оздоев, Кузяев (Дзюба 64), Азмун, Дриусси (Мак 78)
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Караваев 23, Мияилович 67, Комбаров 85
Судья: Васильев Станислав.
В другом матче тура «Ростов» одержал победу над «Сочи».
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Гыгыгы
Гыгыгы
Лейпциг играл вчера...
Влетел Фрайбургу....
Лейпциг играл вчера...
Влетел Фрайбургу....
А то нарисуют...глаза не смотрят...
Надеюсь так и останется...
А то нарисуют...глаза не смотрят...
Надеюсь так и останется...
Ливерпуль - Тоттенхем в 19:30
Рома - Милан в 20:00
......или ты о московских "дербях" ??...)))
Ливерпуль - Тоттенхем в 19:30
Рома - Милан в 20:00
......или ты о московских "дербях" ??...)))