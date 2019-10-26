«Атлетико» оказался сильнее «Атлетика»

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче 10-го тура Примеры.
«Атлетико» занимает 2 место в турнирной таблице (19 очков), а «Атлетик» расположился на 11 позиции (13 пунктов).
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Атлетик» 2:0 (1:0)
Голы: Сауль 28, Мората 64
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос, Коке, Партей, Сауль, Лемар (Витоло 77), Корреа (Эррера 66), Мората (Диего Коста 67)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Атлетик»: Симон, Капа (Де Маркос 79), Нуньес Гестозо, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Лопес, Муньяин, Гарсия, Кордоба (Гомес 56), Уильямс (Адурис 67)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Сауль 42, Корреа 44, Гарсия 72, Симон 83
В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией».