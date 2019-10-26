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«Атлетико» оказался сильнее «Атлетика»

вчера, 23:52
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«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче 10-го тура Примеры.

«Атлетико» занимает 2 место в турнирной таблице (19 очков), а «Атлетик» расположился на 11 позиции (13 пунктов).

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Атлетик» 2:0 (1:0)
Голы: Сауль 28, Мората 64

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос, Коке, Партей, Сауль, Лемар (Витоло 77), Корреа (Эррера 66), Мората (Диего Коста 67)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Атлетик»: Симон, Капа (Де Маркос 79), Нуньес Гестозо, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Лопес, Муньяин, Гарсия, Кордоба (Гомес 56), Уильямс (Адурис 67)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждения: Сауль 42, Корреа 44, Гарсия 72, Симон 83

В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией».

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Заратустра
Заратустра
сегодня в 00:45
Мората опять заткнул своих хейтеров. Особенно пенсов. Красава.
Объективное мнение
Объективное мнение
сегодня в 00:40
Ожидаемое
allemz
allemz
сегодня в 00:27
Мората зверь.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:23
Молодцы
realdogge the gunner
realdogge the gunner
сегодня в 00:13
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик Матч завершен
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:08
С победой матрасников!
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