«Витесс» Слуцкого уступил «Ден Хаагу»

«Витесс» дома проиграл «Ден Хаагу» в рамках 11-го тура чемпионата Нидерландов.
«Витесс» занимает 3 место в турнирной таблице (23 очка), а «Ден Хааг» расположился на 15 позиции (9 пунктов).
Арнем, стадион Гелредом
«Витесс» - «Ден Хааг» 0:2 (0:2)
Голы: Саммерсвиль 2, Иммерс 6
«Витесс»: Пасвер, Даса, Духи, Обиспо, Кларк, Грот, Фор (Дарфалу 75), Беро, Линссен, Дико (Буйтинк 64), Матавж
Главный тренер: Слуцкий Леонид.
«Ден Хааг»: Копманс, Мэлоун, Беугельсдейк, Пинас, Мейерс, Иммерс, Баккер, Гуссенс, Саммерсвиль (Фалкенбург 57), Крамер (Нецид 66), Хой (Полли 80)
Главный тренер: Грунендейк Альфонс.
Предупреждения: Беро 38, Мэлоун 56, Буйтинк 79, Линссен 81
В прошлом туре «Витесс» разгромил «Венло».