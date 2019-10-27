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«Витесс» Слуцкого уступил «Ден Хаагу»

сегодня, 00:28
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)0 : 2Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден ХаагМатч завершен

«Витесс» дома проиграл «Ден Хаагу» в рамках 11-го тура чемпионата Нидерландов.

«Витесс» занимает 3 место в турнирной таблице (23 очка), а «Ден Хааг» расположился на 15 позиции (9 пунктов).

Арнем, стадион Гелредом

«Витесс» - «Ден Хааг» 0:2 (0:2)
Голы: Саммерсвиль 2, Иммерс 6

«Витесс»: Пасвер, Даса, Духи, Обиспо, Кларк, Грот, Фор (Дарфалу 75), Беро, Линссен, Дико (Буйтинк 64), Матавж
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

«Ден Хааг»: Копманс, Мэлоун, Беугельсдейк, Пинас, Мейерс, Иммерс, Баккер, Гуссенс, Саммерсвиль (Фалкенбург 57), Крамер (Нецид 66), Хой (Полли 80)
Главный тренер: Грунендейк Альфонс.

Предупреждения: Беро 38, Мэлоун 56, Буйтинк 79, Линссен 81

В прошлом туре «Витесс» разгромил «Венло».

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Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   119 / 854
сегодня в 00:40
Нецид и слуцкий могли вспомнить прошлые года в цска
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 854
сегодня в 00:39
С кем же ещё набирать очки, если не с Леней-космонафтом ;)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   40 / 854
сегодня в 00:29
Сливают хряка
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