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Нигматуллин: «„Локо“ — фаворит в матче со „Спартаком“»

сегодня, 16:21
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив» более стабилен по составу и игре. А «Спартак» только ищет игру при новом главном тренере. Не думаю, что Доменико Тедеско уже полностью изучил возможности футболистов. Его знакомство со «Спартаком» продолжается — посмотрим, насколько процесс затянется. Порой на это уходит один-два матча. Но в игре с «Рубином» влияние Тедеско на команду не особо ощущалось. Мы увидели старые проблемы красно-белых. Пока их перспективы не внушают оптимизма. Поэтому «Локо» — фаворит.

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Чингачгук
Чингачгук
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сегодня в 16:22
Спартак - пердивная команда, пора привыкать.
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