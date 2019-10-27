Бывший вратарь сборной России прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив» более стабилен по составу и игре. А «Спартак» только ищет игру при новом главном тренере. Не думаю, что Доменико Тедеско уже полностью изучил возможности футболистов. Его знакомство со «Спартаком» продолжается — посмотрим, насколько процесс затянется. Порой на это уходит один-два матча. Но в игре с «Рубином» влияние Тедеско на команду не особо ощущалось. Мы увидели старые проблемы красно-белых. Пока их перспективы не внушают оптимизма. Поэтому «Локо» — фаворит.