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Сигурдссон: «Я, как и Магнуссон, понимаю всех, а все понимают меня»

сегодня, 13:24

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о проблемах коммуникации в московском клубе.

Я, как и Магнуссон, понимаю всех, а все понимают меня. С ребятами не из России легко говорить на английском, базовая футбольная лексика на русском у меня тоже есть.

Моментальная реплика в сторону Чалова? Даже не задумывался. Федя уже неплохо говорит по-английски, на русском ему или другим ребятам я сам смогу сказать «вперед, вправо, влево» и так далее.

Ранее Сигурдссон прокомментировал плохие выступления ЦСКА во вторых таймах.

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Александр Нeвский
Александр Нeвский
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сегодня в 13:33
Честно говоря, мало кто понимает, что происходит с ЦСКА
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