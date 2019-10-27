Сигурдссон: «Я, как и Магнуссон, понимаю всех, а все понимают меня»

Исландский полузащитник ЦСКА рассказал о проблемах коммуникации в московском клубе.

Я, как и Магнуссон, понимаю всех, а все понимают меня. С ребятами не из России легко говорить на английском, базовая футбольная лексика на русском у меня тоже есть.

Моментальная реплика в сторону Чалова? Даже не задумывался. Федя уже неплохо говорит по-английски, на русском ему или другим ребятам я сам смогу сказать «вперед, вправо, влево» и так далее.