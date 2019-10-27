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Семак: «Хорошо играли. Первый тайм был образцово-показательным»

сегодня, 16:17
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ.

Хорошо играли. Первый тайм был образцово-показательным. Было много моментов. Жаль, что забили всего один. После перерыва пошла игра на встречных курсах. Могли забивать больше. У наших ворот было два момента, но голевыми их назвать нельзя. Поздравляю ребят с победой.

У нас сегодня в опорной зоне играл Дуглас, у него хорошая передача. Во втором тайме он подустал, стал ошибаться. Поэтому подвинули его обратно на левый фланг. Оздоев тоже находится в хорошей форме, и не поставить его в состав мы не могли.

Отсутствие Божовича, думаю, сказалось. Он личность в футболе. Его качества помогают «Крыльям». «Крылья» в последних трех играх набрали максимальное количество очков. С «Сочи» смотрелись очень здорово. Мы рады на выезде обыграть сильную команду. Думаю, результат был по делу.

У нас есть большое количество футболистов. Все хотят играть. Мы стараемся всем дать игровое время. А Дзюбе изначально решили дать 30 минут, чтобы у него было время забить и приблизиться к Соболеву и Шомуродову.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 16:40
При всем уважении к Сергею Богдановичу, соперник не тот чтобы образцовые матчи показывать на нем
Литейный 4
Литейный 4
   42 / 842
сегодня в 16:35
Надо было всё решать в 1 тайме. Матч упорно не шел в ворота. Гыгыгы
Gloomy59
Gloomy59
   511 / 842
сегодня в 16:32
Господин С.Б. Семак!!!!!!
Хочется Вам напомнить, что аксиомой футбола является счет на табло, и поэтому если бы Вы играли в первом тайме хорошо, то тогда бы:
1. счет был бы 3, 4, 5 ноль
2. прекрасный показатель игры клуба является опять, жест Ракитцкого, "ну кому передавать"
3 сколько раз игроки отпасовали назад, поскольку впереди все прсто стояли и ждали мячика (это уже болезнь)
4 гол Жиркова - это его мастерство!, но не болле
5 в этом матче НУЖНО БЫЛО ОПРОБОВАТЬ МУСАЕВА, И ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПАДАЮЩЕГО, А ТАК ВСЕ ЭТО ОПИСАЛ В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ 3 ДНЯ НАЗАД ЛУЧЕСКУ. ГДЕ ГОВОРИТСЯ ПОЧЕМУ РУК. ЗЕНИТА НЕ ДАЕТ ИГРАТЬ МОЛОДЕЖИ

ЗЕНИТ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТ К СВОЕМУ ЗАКАТУ в этом или следующем году!!!!!!! Даже Месси не спасет!!!!
nubom
nubom
   69 / 842
сегодня в 16:26
С Дзюбой шутка хорошая, но если бы пропустили после "не голевого" момента с ударом Гацкана, было бы не до шуток!
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