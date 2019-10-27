Семак: «Хорошо играли. Первый тайм был образцово-показательным»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ .

Хорошо играли. Первый тайм был образцово-показательным. Было много моментов. Жаль, что забили всего один. После перерыва пошла игра на встречных курсах. Могли забивать больше. У наших ворот было два момента, но голевыми их назвать нельзя. Поздравляю ребят с победой.

У нас сегодня в опорной зоне играл Дуглас, у него хорошая передача. Во втором тайме он подустал, стал ошибаться. Поэтому подвинули его обратно на левый фланг. Оздоев тоже находится в хорошей форме, и не поставить его в состав мы не могли.

Отсутствие Божовича, думаю, сказалось. Он личность в футболе. Его качества помогают «Крыльям». «Крылья» в последних трех играх набрали максимальное количество очков. С «Сочи» смотрелись очень здорово. Мы рады на выезде обыграть сильную команду. Думаю, результат был по делу.

У нас есть большое количество футболистов. Все хотят играть. Мы стараемся всем дать игровое время. А Дзюбе изначально решили дать 30 минут, чтобы у него было время забить и приблизиться к Соболеву и Шомуродову.