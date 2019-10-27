ГлавнаяНовости

Обухов: «Конечно, „Спартак-2“ — хорошая команда»

сегодня, 14:00
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2Матч завершен

Голкипер «СКА-Хабаровск» Игорь Обухов прокомментировал победу над «Спартаком-2» в матче 20-го тура ФНЛ.

Нам давно не удавалось победить, хотели прервать эту серию из ничьих, поэтому подошли к сегодняшнему матчу максимально ответственно и постарались сыграть организованно. В принципе это получилось сделать, с первых минут стали создавать моменты у ворот соперника.

Конечно, «Спартак-2» — хорошая команда, в прошлом туре забили семь голов в ворота в «Факела», это тоже о чём-то говорит. С другой стороны, мы думали только о своей игре, стремились действовать уверенно и взять необходимые три очка. Очень рад, что так и вышло на деле.

Был ли у меня особый настрой на «Спартак» как у игрока СКА и воспитанника «Зенита»? Наверное, если бы это было несколько лет назад, и я бы был в футболке «Зенита», то да, испытывал бы особенные эмоции. Тогда каждая встреча даже на уровне «Зенита-2» вызывала серьёзный ажиотаж. Историческое противостояние между клубами давало о себе знать. Но сегодня ничего подобного не было. Просто хотелось выйти на поле и выиграть.

Отбитый пенальти в прошлом туре, когда мы почти весь матч играли вдесятером, но сумели сыграть вничью? Ну отбил и отбил. Ничего экстраординарного в этом нет. Это уже в прошлом. Надо работать дальше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сигурдссон: «Я, как и Магнуссон, понимаю всех, а все понимают меня»
Сегодня, 13:24 Комментарии2
Сигурдссон - о плохих вторых таймах: «Это плохая закономерность, согласен»
Сегодня, 13:20 Комментарии3
Полузащитник «Ференцвароша»: «У ЦСКА хорошая молодая команда»
Сегодня, 09:06 Комментарии9
Овчинников: «Благодаря „Динамо“ я начал играть в футбол»
Сегодня, 00:45 Комментарии8
Чистяков: «Очень рады, что удалось победить»
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Нобоа: «Первый тайм „Ростов“ сыграл лучше, чем мы»
Сегодня, 00:02 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 840
сегодня в 14:25
Все издеваются над хрющами.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   108 / 840
сегодня в 14:17
Скоро будут и первый спартак так же надирать
ДСА
ДСА
   375 / 840
сегодня в 14:09
Они могут и Зенит обыграть, если те попадутся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100