Обухов: «Конечно, „Спартак-2“ — хорошая команда»

Голкипер « СКА -Хабаровск» прокомментировал победу над «Спартаком-2» в матче 20-го тура ФНЛ .

Нам давно не удавалось победить, хотели прервать эту серию из ничьих, поэтому подошли к сегодняшнему матчу максимально ответственно и постарались сыграть организованно. В принципе это получилось сделать, с первых минут стали создавать моменты у ворот соперника.

Конечно, «Спартак-2» — хорошая команда, в прошлом туре забили семь голов в ворота в «Факела», это тоже о чём-то говорит. С другой стороны, мы думали только о своей игре, стремились действовать уверенно и взять необходимые три очка. Очень рад, что так и вышло на деле.

Был ли у меня особый настрой на «Спартак» как у игрока СКА и воспитанника «Зенита»? Наверное, если бы это было несколько лет назад, и я бы был в футболке «Зенита», то да, испытывал бы особенные эмоции. Тогда каждая встреча даже на уровне «Зенита-2» вызывала серьёзный ажиотаж. Историческое противостояние между клубами давало о себе знать. Но сегодня ничего подобного не было. Просто хотелось выйти на поле и выиграть.

Отбитый пенальти в прошлом туре, когда мы почти весь матч играли вдесятером, но сумели сыграть вничью? Ну отбил и отбил. Ничего экстраординарного в этом нет. Это уже в прошлом. Надо работать дальше.