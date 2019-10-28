Ордец: «Мы старались перекрыть ЦСКА»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ .

Эмоции только положительные. У нас был очень серьезный и трудный соперник, который выступает в еврокубках. Мы знали, как играет ЦСКА , готовились к нему. Главная особенность — сильная атакующая линия «красно-синих», но мы тактически их хорошо разобрали. Спасибо большое одноклубникам, сейчас вся команда на поле выглядела хорошо. Ещё хочу поблагодарить наших болельщиков, они весь матч гнали нас вперёд.