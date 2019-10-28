Ордец: «Мы старались перекрыть ЦСКА»

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал победу над ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ.
Эмоции только положительные. У нас был очень серьезный и трудный соперник, который выступает в еврокубках. Мы знали, как играет ЦСКА, готовились к нему. Главная особенность — сильная атакующая линия «красно-синих», но мы тактически их хорошо разобрали. Спасибо большое одноклубникам, сейчас вся команда на поле выглядела хорошо. Ещё хочу поблагодарить наших болельщиков, они весь матч гнали нас вперёд.
Конечно, сложно играть в три защитника, но мы уже две недели наигрываем данную схему. Очень много времени уделяем тактической подготовке, тренер показывает, кто и как должен действовать на поле, как открываться. Мы старались перекрыть ЦСКА. Да, были удары по нашим воротам, был пенальти, но нам противостояла сильная команда, которая всегда завершает сезон в пятерке.