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Ордец: «Мы старались перекрыть ЦСКА»

сегодня, 13:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал победу над ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ.

Эмоции только положительные. У нас был очень серьезный и трудный соперник, который выступает в еврокубках. Мы знали, как играет ЦСКА, готовились к нему. Главная особенность — сильная атакующая линия «красно-синих», но мы тактически их хорошо разобрали. Спасибо большое одноклубникам, сейчас вся команда на поле выглядела хорошо. Ещё хочу поблагодарить наших болельщиков, они весь матч гнали нас вперёд.

Конечно, сложно играть в три защитника, но мы уже две недели наигрываем данную схему. Очень много времени уделяем тактической подготовке, тренер показывает, кто и как должен действовать на поле, как открываться. Мы старались перекрыть ЦСКА. Да, были удары по нашим воротам, был пенальти, но нам противостояла сильная команда, которая всегда завершает сезон в пятерке.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 875
сегодня в 13:36
Как сложно признаться, что вам просто повезло.
мяч квадратный
мяч квадратный
   121 / 875
сегодня в 13:32
Да я тоже знал, что в старте обязательно выйдет этот бездарь Обляков. Что во втором тайме ЦСКА сдуется, а замены картофельного тренеришки, как всегда, ради замен.
Остапчук 67
Остапчук 67
   240 / 875
сегодня в 13:24
Да повезло вам просто.
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