Попов: «Карпин и Кононов — это небо и земля»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов похвалил наставника команды Валерия Карпина, сравнив его с Олегом Кононовым, с которым ранее работал в «Спартаке».
Карпин - очень хороший понимает футбол и прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.
Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам – это небо и земля.
Самое смешное, что в конце концов он все же сдался и разорвал контракт, недополучив миллион евро. Даже тут мямлей оказался.
Самое смешное, что в конце концов он все же сдался и разорвал контракт, недополучив миллион евро. Даже тут мямлей оказался.