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Попов: «Карпин и Кононов — это небо и земля»

сегодня, 13:31

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов похвалил наставника команды Валерия Карпина, сравнив его с Олегом Кононовым, с которым ранее работал в «Спартаке».

Карпин - очень хороший понимает футбол и прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.

Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам – это небо и земля.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   64 / 875
сегодня в 13:59
Карлин даже когда неправ всё равно отстаивает свою точку зрения.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил cska plus
   71 / 875
сегодня в 13:53
А семак???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   71 / 875
сегодня в 13:52
Сейчас можно все говорить. Только и при Макаре ты тоже играл и все прокакал вместе со товарищами.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 875
сегодня в 13:37
Это было заметно. Как он Максименко пытался выставить виновным после матча.

Самое смешное, что в конце концов он все же сдался и разорвал контракт, недополучив миллион евро. Даже тут мямлей оказался.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   32 / 875
сегодня в 13:37
Просто пиджак вместо того, чтобы развиваться вляпался. )))
cska plus
cska plus
   16 / 875
сегодня в 13:35
Карпин в данный момент лучший в РПЛ.
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