Попов: «Карпин и Кононов — это небо и земля»

Полузащитник «Ростова» похвалил наставника команды , сравнив его с , с которым ранее работал в «Спартаке».

Карпин - очень хороший понимает футбол и прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.

Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам – это небо и земля.