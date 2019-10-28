Ордец: «Чалов говорил, что пенальти не было»

Защитник «Динамо» прокомментировал эпизод с пенальти в ворота своей команды, который был назначен в матче против ЦСКА .

Честно говоря, сам Чалов говорил, что там пенальти не было. Рыков, я лично видел, сыграл сначала в мяч, просто может второй ногой задел футболиста. Но у судей же есть ВАР, если они разглядели нарушение, то значит правильно поставили стандарт. Тут мы уже бессильны. Понятно, что было неприятно, так как прошло уже две минуты после этого эпизода, а нам берут и назначают пенальти. Слава богу, что Влашич не смог его реализовать.