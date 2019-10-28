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Ордец: «Чалов говорил, что пенальти не было»

сегодня, 13:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал эпизод с пенальти в ворота своей команды, который был назначен в матче против ЦСКА

Честно говоря, сам Чалов говорил, что там пенальти не было. Рыков, я лично видел, сыграл сначала в мяч, просто может второй ногой задел футболиста. Но у судей же есть ВАР, если они разглядели нарушение, то значит правильно поставили стандарт. Тут мы уже бессильны. Понятно, что было неприятно, так как прошло уже две минуты после этого эпизода, а нам берут и назначают пенальти. Слава богу, что Влашич не смог его реализовать.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   74 / 875
сегодня в 13:56
Игры в мяч там точно не было,а была коса под опорную ногу-просто скосил Рыков Чалова...
cska plus
cska plus
   16 / 875
сегодня в 13:34
Ордец это п***дец, вся страно видела эту подножку а он занят болтологией.
Супервайзер
Супервайзер
   123 / 875
сегодня в 13:33
ЦСКА, не так давно являвшийся единоличным лидером чемпионата, не может выиграть уже третий матч подряд — два проигрыша и ничья. При этом команда регулярно бьет пенальти — арбитры ставили 11-метровые в пользу армейцев в пяти из шести последних матчах. Три пенальти остались нереализованными. В игре с «Динамо» с «точки» промахнулся полузащитник Никола Влашич.

Любят наши российские арбитры подопечных Гинера. Чуть что- держи пенальти, только забивай. Больше Гинера судьи любят только Миллера крепкой такой мужской дружбой и взаимовыручкой.
GYTSYL
GYTSYL
   95 / 875
сегодня в 13:22
стыдно за коней!!!)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   178 / 875
сегодня в 13:21
Что скажет Чалов?
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 875
сегодня в 13:20
Это уже не смешно с того года, пенальти на Чалове это уже какое то безумие рпл, игрок не может в упор забить, но его как будто ктото сбивает и мешает нму
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