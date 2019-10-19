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Батистута: «Умолял врача ампутировать мне ноги»

сегодня, 06:01

Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута, перенёсший операцию по протезированию лодыжки, рассказал о том, какие проблемы испытывал в прошлом.

Операция была решением, которое я обдумывал как минимум 6-7 лет. Через 40 дней, когда шина будет снята, мы узнаем, исчезла ли боль, и смогу ли я снова ходить как нормальный человек.

Как только я закончил карьеру, я обнаружил, что мои лодыжки раздроблены на кусочки. Кость на кости при весе 86–87 кг: малейшее движение оборачивалось в агонию. У меня была та же проблема, что и у ван Бастена, который закончил с футболом в 28 лет.

Бывали дни, когда я не мог встать с постели. Я плакал от злости и говорил себе: «Так больше продолжаться не может». Мне стало так плохо, что я пошёл к своему другу-врачу и попросил его ампутировать мне ноги. Я умолял, настаивал и твердил, что это больше не жизнь.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   22 / 834
сегодня в 07:10
Вот кто реальный герой Аргентины( Италии)! Здоровья Бати!!!
MILLWALL LONDON
MILLWALL LONDON
   698 / 834
сегодня в 06:09
Его голы с дальней дистанции бомба!
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