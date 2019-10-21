Победители «Барселоны» из Казани. Где они сейчас?

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Десять лет прошло с успеха футболистов Бердыева на «Камп Ноу»! «Соккер.ру» вспоминает создателей знаменитой сенсации.

Всего двое из победителей «Барселоны» до сих пор играют в РПЛ . Оба не за «Рубин», зато довольно заметно. Сергей представляет «Крылья Советов», которые после 13 тура вырвались на шестое место в таблице, обыграв «Оренбург» в гостях. Рыжиков собрал три «сухаря» подряд, делает по 4.2 сэйва за игру – лучший показатель среди голкиперов, сыгравших более половины матчей в сезоне. Вместе с Джанаевым пашут больше всех.

Прекрасно знаете, чем занимается – подпортил дебют тренеру Тедеско в «Спартаке». Подготовил молодой «Рубин» к сражению, и хотя моменты у москвичей были, счет на табло – нулевая ничья в пользу тренера Шаронова. Молодой наставник пока без нужной лицензии, зато с репутацией тренера, который находит нужные слова в раздевалке. Поклонник рок-н-ролла променял безделье и отдых на трудную работу. Не все получается, но и ситуация непростая – «Рубин» не тот, что 10 лет тому назад, и Шаронов старается:

«За две игры вы собрали практически полный стадион! Это надо сохранить!»

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Речь Романа Шаронова в раздевалке после победы над «Ахматом» 🤘🏻 pic.twitter.com/41rS7EVWDa — «Рубин» Казань (@fcrk) 29 июля 2019 г.



Грузинский защитник вспоминает, что Бердыев настраивал именно на победу над «Барселоной». Команда была физически готова отпахать против соперника, который был на три головы выше, и Салуквадзе оказался одним из тех, кто не подвел. Лаша завершил карьеру два года назад, а сейчас работает спортивным директором клуба «Спартак-Цхинвали», аутсайдера второго по счету грузинского дивизиона. Кстати, когда Семаки гостят в Грузии, то всегда видятся с Салуквадзе и другими гостеприимными знакомыми Сергея по «Рубину».

Как и Салуквадзе, Виталий закончил играть в футбол в 2017 году. После четырех сезонов в Казани четыре сезона отыграл в родном Краснодаре и одноименном клубе. Вспоминая о победе над «Барселоной», Калешин подчеркнул – ради таких матчей и успехов стоит жить. А если говорить не о прошлом, а о будущем, то Виталий был в той же группе слушателей тренерских курсов, что и Глушаков с Комбаровым в прошлом году. Следовательно, получение тренерской лицензии – первый шаг к новой карьере.

В России стал футбольным Цезарем без трагической концовки, успел успешно поиграть за «Ростов», вернулся в Казань, но в итоге успокоился и порадовал семью завершением карьеры. Сейчас испанская легенда РПЛ – чемпион страны, призер турнира пару раз, один из самых сильных центральных защитников в истории лиги, 39 лет, и Навас устроился работать селекционером «Рубина», возглавил отдел. Воспитанник «Реала» любит вспоминать победу над «Барселоной», и помнит, как после того матча ему звонил Касильяс и поздравлял.

В «Рубине» легенда «Амкара» не задержался надолго, Алексей стал участником матча против «Барселоны», и хотя сыграл за казанцев мало матчей, стал двукратным чемпионом России, а в 2008 году даже вошел в список лучших на своей позиции. Опытный центральный защитник сыграл лишь несколько минут, зато не у каждого из «Амкара» в карьере есть минуты на «Камп Ноу». Попов был частью команды, которая не сомневалась в успехе даже против «Барселоны». Жаль, что группа тогда была сложной – каталонцы и «Интер» вышли в плей-офф в итоге и сыграли в полуфинале между собой.

Один из двух аргентинцев в основе того «Рубина» до сих пор играет в футбол на высоком уровне. Ансальди не закрепился в составах «Атлетико» и «Интера», зато выступает за «Торино», являясь одним из лучших футболистов команды на старте сезона. На старости футбольных лет – в 33 года, Кристиан начал заглядываться на чужие ворота, ведь в Серии А успел и забить гол, и отдать результативный пас. Как и Рыжиков, в отличной форме.

Футболистам «Рубина» Бердыева не чуждо чувство ностальгии. Калешин вернулся в родной город, а Рязанцев после игры за «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Химки» оказался в клубе, который и воспитал уроженца Москвы – «Торпедо». Вместе с тренером Игнашевичем сейчас идут на первом месте в таблице, хотя есть серьезные опасения насчет финансового будущего московской команды. Но к Рязанцеву эти проблемы отношения не имеют – автор быстрого мяча в ворота «Барселоны» продолжает забивать теперь уже в ФНЛ .

Где только не выступал – представлял «Динамо», ПАОК , «Ростов», «Зенит», снова «Рубин», а теперь эквадорец оказался в «Сочи». Хотя Кристиану уже 34 года, он до сих пор остается квалифицированным и сильным мастером. Конечно, десять лет назад играл круче – смог навязать борьбу Бускетсу, Иньесте и Хави, ведь вся тройка Гвардиолы играла против «Рубина», как и Месси, но Нобоа и сейчас остается прекрасным хавбеком. Кристиана с Россией связывает не только Кристофер Диего, чья мать – россиянка Ольга.

Алан Касаев

Сейчас техничный хавбек играет за «Авангард» из Курска, и хотя травмы помешали Алану раскрыть потенциал на сто процентов, в 33 года выступает в ФНЛ – в прошлом году играл за «Сочи», и даже гол в этом сезоне уже забил. Конечно, Касаева помним в первую очередь по голам за «Кубань» и «Рубин». В составе «Динамо» и «Локомотива» настолько же удачно не играл, и до первого состава сборной России дорасти не смог. Зато был частью «Рубина», который обыграл «Барселону» - есть что вспомнить.

О том, как дела у Сергея Богдановича, вы прекрасно знаете. Обыграл «Ростов» со счетом 6:1 в качестве подарка себе на повторную свадьбу, которую вместе с женой Анной сыграли в Италии. У Семака большая семья, новая карьера. С «Уфой» работал хорошо, с «Зенитом» набирает обороты этой осенью. Победа над «Бенфикой» явно помогла – у каждого тренера своя «Барселона». Хотя Семак и с каталонцами когда-то пересечется, если продолжит выигрывать в РПЛ .

Рафал Муравски

Даже когда Рафала поздравляли в этом году с 38 годом рождения в Польше, желая дожить до ста, то вспомнили победу над «Барселоной»! Муравски закончил карьеру, является попечителем в благотворительном фонде, помог финансово клубу «Арка» из Гдыни, где начинал карьеру. Одним словом, отдыхает после 18 лет в большом футболе, набирается сил перед тем, как выбрать себе новую полновесную работу.

Алехандро Домингес

В свое время «Чори» вернулся в «Ривер Плейт», чтобы помочь клубу, который вылетел тогда из высшего аргентинского дивизиона. Фанаты «миллионеров» до сих пор помнят тот жест бывшего игрока, который сейчас трудится одним из скаутов «Олимпиакоса». Понятное дело, что присматривает за талантами из Южной Америки. Хотя в Греции ему тоже рады – вместе с «Олимпиакосом» четыре раза подряд выигрывал чемпионат страны.

Черноморский, как переводится его фамилия, стал легендой «Рубина» и РПЛ . Именно турок забил победный гол «Барселоне» в том знаменитом поединке 2009 года. Сейчас вспоминает также успехи в играх против «Челси», «Атлетико» и «Тоттенхэма». И хотя сожалеет о том, во что превратился «Рубин» сейчас, зло держать не должен – были сообщения, что долги перед Гекденизом в итоге погасили. Осадок, конечно, остался. Но и хорошее нужно вспомнить – Карадениз 10 лет играл за «Рубин», выиграл пять трофеев и обыграл «Барселону». А сейчас у Гекдениза, похоже, все замечательно – отдыхает.

Творец того успеха. Если бы тренер не настраивал именно на командный футбол и победу, допуская ничью как хороший результат, то отчаянное сопротивление обернулось бы неудачей. «Барселона» ведь была чудесной – играли блестяще, в результате в том сезоне только «Интер» Моуриньо смог их остановить в полуфинале, использовав как раз подход «Рубина». Казанцы не просто обыграли лучшую команду мира на ее поле, а показали пример многим. Месси был удивлен, весь футбольный мир – тоже.

И поскольку почти все из того состава потом еще много лет играли на достаточно высоком уровне, можем сделать вывод, проверенный временем – тот успех не был случайным. «Рубин» 2009 года был крут и закономерно стал чемпионом России второй раз подряд. Сильный духом коллектив морально сломал «Барселону» на ее поле.