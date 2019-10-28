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«Монако» и ПСЖ одержали победы. Итоги 11-го тура Лиги 1

сегодня, 00:58

Завершились матчи 11-го тура французской Лиги 1.

«Нант» - «Монако» 0:1
Гол: Бен-Йеддер 22

«Брест» - «Дижон» 2:0
Голы: Ласн 49, Баин 52

«Реймс» - «Ним» 0:0

«Монпелье» - «Анже» 0:0

«Страсбур» - «Ницца» 1:0
Гол: Томассон 23

«Лион» - «Мец» 2:0
Голы: Депай 28Дембеле 33 (пенальти)

«Лилль» - «Бордо» 3:0
Голы: Андре 22, Язичи 60 (пенальти), Реми 90+1

«Ренн» - «Тулуза» 3:2
Голы: 3’ Ньянг 3, Хуну 6, Гбохо 90+1 - Доссеви 41, Градель 84

«Сент-Этьен» - «Амьен» 2:2
Голы: Хазри 45, Дибасси 80 (автогол) - Мендоса 68, Аколо 76

ПСЖ - «Марсель» 4:0
Голы: Икарди, 10, 26, Мбаппе 32, 44

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