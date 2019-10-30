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Колосков: «Россия получила ЧМ-2018 исключительно благодаря своей заявке»

сегодня, 11:06

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что Россия получила от ФИФА право на проведение ЧМ-2018 года только благодаря тому, что заявочная кампания была проведена блестяще. 

Недавно СМИ начали сообщать, что организационный комитет «Россия-2018» при выборе страны - хозяйки чемпионата мира 2018 года подготовил досье на чиновников из ФИФА, в которых содержались варианты воздействия на них для получения голосов. В этих документах утверждалось, что некоторые из голосов представителей международной организации якобы можно получить с помощью финансовых вознаграждений.

Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все. Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели - надо аплодировать и радоваться жизни.

Подкуп? Исключено абсолютно. Я же был членом исполкома ФИФА (до марта 2009 года - прим.). Какие могут быть нечестные подходы? Я же прекрасно понимаю, что все было на виду, все всем известно, заявочная кампания была проведена абсолютно чисто.

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sihafazatron
sihafazatron
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сегодня в 11:19
Катар тоже))
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