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Гендир «Зенита»: «Главная цель — стать чемпионами»

сегодня, 13:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о главных целях команды.

Юрий Жирков на своём примере показывает, что значит профессионализм. Он готовится к каждому матчу, к каждой тренировке. Надо любить дело, которым занимаешься. Несмотря на возраст, Юрий демонстрирует высший класс игры. Он забил уже два гола в этом сезоне. После гола Жиркова «Спартаку» кто-то сказал, что это было случайностью. В ответ же Юрий доказал, что это профессионализм. Игрокам следует брать пример с него. Футболисты, которых относят к ветеранам в «Зените», такие как Жирков, Иванович, доказывают, что в клубе выстроена правильная система профессиональной подготовки и отношения к своей профессии. Шутки про то, что одноклубники называют Жиркова по имени отчеству? Я такого не слышал. Возможно, молодёжь так и делает, я же называю его Юрий.

Награждение Семака, Дзюбы и Жиркова индивидуальными наградами в этом месяце — это объективное отражение того, как играет «Зенит». Сочетание тренерских подходов, самоотдачи игроков на поле и тренировках, атмосферы в команде — всё это пока даёт промежуточные результаты. Но я уверен, что, если так будет продолжаться, у «Зенита» будут хорошие шансы для повторения прошлогоднего успеха. Главная цель — стать чемпионами.

До игры с «Лейпцигом» осталось около недели, реализация билетов идёт хорошо. От болельщиков зависит очень многое. Кто-то считает, что игроки не видят поддержки, якобы им всё равно. Это не так. Игроки видят всё. Надеюсь, что на игре с «Лейпцигом» будет аншлаг.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
   8 / 875
сегодня в 13:08
А как же полуфинал ЛЧ?!)))
LOpp
LOpp
   22 / 875
сегодня в 13:07
понятно, в кубке и в ЛЧ ничего не светит
GYTSYL
GYTSYL
   41 / 875
сегодня в 13:02
Фурсенко - Главная цель ЛИГА ЧЕМПИОНОВ! ОРУ!!!!
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