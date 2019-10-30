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Голубев: «Галицкий невероятный человек: миллиардер, а очень вежливый»

сегодня, 11:01

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев рассказал о том, как играл в шахматы с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

Я с Сергеем Николаевичем однажды сыграл вничью — от оборонки, не рискуя. Другую партию проигрывал и тоже предлагал ничью, но он не соглашался.

Человек Галицкий невероятный: миллиардер, а очень вежливый. Если проходит мимо, всегда остановится и поговорит, при этом обращаясь на «вы». Ну а для «Краснодара» он делает все — стадион, думаю, там лучший в Европе. Никогда не забуду, как мы играли на нем с юношеской командой «Реала».

Голубев прошедшим летом перешел из «Краснодара» в «Уфу» на правах аренды.

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Rheinfall
Rheinfall
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сегодня в 11:34
Воспитание хорошее у Галицкого а то что он миллиардер молодчик смог поднялся , не все богатые люди хамы. Многие воры тоже достаточно интелегентны и вежливы , Леня Макинтош (Леонид Билунов) и Тайванчик (Тохтахунов Алимжан) примеры
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