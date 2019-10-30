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Мельгарехо: «Из „старичков“ остались только я и еще несколько игроков»

сегодня, 10:45

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал об изменениях в команде после минувшего летнего трансферного окна. 

Да, с лета команда поменялась процентов на 80. По сути, из «старичков» остались только я и еще несколько игроков. В такой ситуации требуется время, чтобы сыграться и начать показывать результат. Считаю, сейчас мы на правильном пути. Ни в коем случае нельзя опускать руки.

Зе Луиш, Фернандо и Адриано? Не могу сказать, что их отъезд сильно отразился на моей жизни и работе. Я был игроком «Спартака» до их прихода, играл вместе с ними и остаюсь частью команды сейчас. Безусловно, с Ферно, Адри и Зе было интересно и весело. Например, в самолете мы постоянно играли на планшете. Но на их место пришли новые игроки-иностранцы — Шюррле, Тиль, Ларссон, отличные ребята. Считаю, что в целом коллектив стал более сплоченным, чем раньше.

Ранее Мельгарехо рассказал о своем будущем в московском клубе. 

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makkie
makkie
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сегодня в 10:49
Считаю, что в целом коллектив стал более сплоченным, чем раньше.
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Это радует!
Теперь во главе угла - результат!
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