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Медведев: «У нас задача: побеждать на всех трех фронтах»

сегодня, 13:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что престиж Кубка России зависит от действий РФС, лиг и выступающих в них клубов, его можно поднять только собственными руками. 

«Зенит» в среду обыграл «Томь» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России и вышел в четвертьфинал турнира.

Естественно, анализировалось и прошлое, и сегодняшняя ситуация, и будущее. Мы очень серьезно готовились, так, как и к матчам чемпионата и Лиги чемпионов. Привлекли всех ребят, которые были готовы играть. Забили красивые голы, Александр Васютин дебютировал в официальном матче, теперь будем двигаться дальше.

У нас задача: побеждать на всех трех фронтах - это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России. Получается очень интересная сетка; следующая игра с «Ахматом», непростым соперником. Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками - и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш Кубок, с учетом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании.

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Все комментарии
igGA
igGA
   205 / 851
сегодня в 14:55
"В тех матчах в которых мы будем играть надо будет выигрывать".
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   30 / 851
сегодня в 14:46
Вполне разрешимая задача, кроме Лиги Чемпионов. Но и там потреплем нервы топ клубам.
Казанский
Казанский
   812 / 851
сегодня в 14:01
И тут Остапа понесло...(С)
mihaluch
mihaluch
   60 / 851
сегодня в 14:00
Даже если максимальные задачи выполнить по минимуму и ты всё равно чемпион.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Wolf77785
   94 / 851
сегодня в 13:49
когда они улетят из Питера с пятаком, будет весело!
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил сулейман шлагбаум 1
       274 / 851
    сегодня в 13:44
    Расскажи это Лейпцигу, пусть ребята посмеются.
    когда они улетят из Питера с пятаком, будет весело!
    cska plus
    cska plus
       10 / 851
    сегодня в 13:40
    Газпром голубая мечта!
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       108 / 851
    сегодня в 13:38
    Расскажи это Лейпцигу, пусть ребята посмеются.
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