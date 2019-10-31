Медведев: «У нас задача: побеждать на всех трех фронтах»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что престиж Кубка России зависит от действий РФС, лиг и выступающих в них клубов, его можно поднять только собственными руками.
«Зенит» в среду обыграл «Томь» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России и вышел в четвертьфинал турнира.
Естественно, анализировалось и прошлое, и сегодняшняя ситуация, и будущее. Мы очень серьезно готовились, так, как и к матчам чемпионата и Лиги чемпионов. Привлекли всех ребят, которые были готовы играть. Забили красивые голы, Александр Васютин дебютировал в официальном матче, теперь будем двигаться дальше.
У нас задача: побеждать на всех трех фронтах - это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России. Получается очень интересная сетка; следующая игра с «Ахматом», непростым соперником. Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками - и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш Кубок, с учетом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании.