Медведев: «У нас задача: побеждать на всех трех фронтах»

сегодня, 13:32

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что престиж Кубка России зависит от действий РФС , лиг и выступающих в них клубов, его можно поднять только собственными руками.

«Зенит» в среду обыграл «Томь» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России и вышел в четвертьфинал турнира.