Фоменко - об уходе из «Краснодара-2»: «Претензий ко мне нет»

прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Краснодара-2».

Претензий ко мне нет. В последних 6 турах мы одержали одну победу, четыре раза сыграли вничью и только один раз уступили. По игре вопросов тоже нет: молодежь, считаю, прибавляет. По крайней мере, мне никто ничего не предъявил. Просто решили встряхнуть «Краснодар-2».

Остаюсь ли я в системе клуба? Нет. Но сначала директор академии, а затем и Сергей Николаевич Галицкий сказали: «Если что-то не получится, то всегда тебя ждем». Благодарен «Краснодару» за время, проведенное в клубе. Сейчас есть желание поработать самостоятельно: опыт и багаж имеются.