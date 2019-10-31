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Фоменко - об уходе из «Краснодара-2»: «Претензий ко мне нет»

сегодня, 14:04

Олег Фоменко прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Краснодара-2».

Претензий ко мне нет.  В последних 6 турах мы одержали одну победу, четыре раза сыграли вничью и только один раз уступили. По игре вопросов тоже нет: молодежь, считаю, прибавляет. По крайней мере, мне никто ничего не предъявил. Просто решили встряхнуть «Краснодар-2».

Остаюсь ли я в системе клуба? Нет. Но сначала директор академии, а затем и Сергей Николаевич Галицкий сказали: «Если что-то не получится, то всегда тебя ждем». Благодарен «Краснодару» за время, проведенное в клубе. Сейчас есть желание поработать самостоятельно: опыт и багаж имеются.

Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Артем Куликов

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   122 / 851
сегодня в 14:20
Зря ушел с теплого места.
cska plus
cska plus
   10 / 851
сегодня в 14:08
Только куда вот.
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