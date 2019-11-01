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Зидан должен наладить отношения с Бэйлом по мнению руководства «Реала»

сегодня, 18:27

«Реал» хочет, чтобы взаимоотношения между главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом и полузащитником клуба Гаретом Бэйлом улучшились.

Руководство мадридцев считает, что валлиец до сих пор является одним из важнейших футболистов в клубе. «Реал» хочет, чтобы командные интересы стояли выше личных амбиций.

Ранее Зидан прокомментировал слухи про желание Бэйла покинуть «Реал».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил ALBA BARCELONA 21
   87 / 843
сегодня в 19:29
Зидан должен взять Бейла и жить в Китае.
Не,Зидану нужно научиться играть в гольф!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   123 / 843
сегодня в 19:26
Зидан должен взять Бейла и жить в Китае.
starche
starche
   327 / 843
сегодня в 19:04
Этого уже не будет.
Месси-28-5
Месси-28-5
   39 / 843
сегодня в 19:03
Если судить по результатам Реала после возвращения Зидана. (победа над аутсайдером Леганес не считается) То Перес пригласил Зидана для того, чтобы Зидан наладил отношения с Бэйлом).
sihafazatron
sihafazatron
   13 / 843
сегодня в 18:45
надо бэйлу зарплату поднять)
No problem
No problem
   335 / 843
сегодня в 18:35
Бале уже давно сбитый лётчик.
Побрить его налысо,засунуть его гольф клюшку по самое неможу,и послать 3 подальше от Мадрида.
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