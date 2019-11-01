Зидан должен наладить отношения с Бэйлом по мнению руководства «Реала»

«Реал» хочет, чтобы взаимоотношения между главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом и полузащитником клуба Гаретом Бэйлом улучшились.
Руководство мадридцев считает, что валлиец до сих пор является одним из важнейших футболистов в клубе. «Реал» хочет, чтобы командные интересы стояли выше личных амбиций.
Ранее Зидан прокомментировал слухи про желание Бэйла покинуть «Реал».
Побрить его налысо,засунуть его гольф клюшку по самое неможу,и послать 3 подальше от Мадрида.
Побрить его налысо,засунуть его гольф клюшку по самое неможу,и послать 3 подальше от Мадрида.