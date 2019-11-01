Мы встретимся снова, мы скажем «Привет»

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«Соккер.ру» рассказывает о потенциальном новичке «Витесса».

Леонид Слуцкий и Кейсуке Хонда возобновили сотрудничество. Японский полузащитник тренируется в «Витессе». Пока Хонда приводит себя в порядок. Но не исключено, что бывший армеец снова будет играть под руководством бывшего тренера ЦСКА . Тем более что Кейсуке свободный агент, и его можно дозаявить ещё до открытия зимнего трансферного окна.

Крашеный японец был одним из ключевых игроков в команде Слуцкого. Хонда во многом определял игру ЦСКА в центре поля, выполнял гигантский объём работы. А как штрафные бил. Вратарь «Севильи» Андрес Палоп до сих пор видит их в кошмарных снах. В армейском клубе Кейсуке заметно вырос как игрок, стал лидером своей сборной и заметно подрос в цене. Всё время тренером ЦСКА был Леонид Викторович.

ЦСКА - Севилья 2:1 от Убивашка на Rutube

Правда, Кейсуке, едва разыгравшись в России, стал поглядывать за рубеж. Преимущественно в Италию, в сторону «Милана». ЦСКА торговался с итальянским клубом несколько лет, Хонда просил Евгения Гинера продать его. Кончилось тем, что оттрубив в армейском коллективе пять лет, Хонда не стал продлевать контракт и достался миланцам бесплатно. Чем огорчил Гинера. Через пару лет, когда японец перестал попадать в состав «Милана» и искал, где бы пристроиться, Евгений Леннорович был весьма категоричен:

Мы часто шли на снижение суммы трансфера ради имиджа клуба. Так было со всеми. Единственный игрок, которого я из принципа не продал, — это Хонда. Я не получил за него ни копейки из принципа. Почему? Он нас обманул. Сказал, что продлит контракт, но оказалось, что обещал это, чтобы ему было легче уйти в «Милан». Сейчас нам его предлагают за бесплатно, ищут, куда пристроить.

Но справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на свою миланскую грусть, Кейсуке всегда играл на совесть. И оставил у армейских болельщиков хорошую память о себе. Да и Слуцкому было интересно работать со столь сильным футболистом.

В «Милане» же Кейсуке хоть и получил футболку с десятым номером, счастья не нашёл. Два с половиной сезона всё же был игроком основы, но ничем особым не запомнился. Не было у японца такого веса, как в ЦСКА . Всё же состав у миланцев крепче. Другое дело, что сам «Милан» в ту пору переживал не лучшие времена.

Приведенное выше высказывание президента ЦСКА относится как раз к тому времени, когда Хонда перестал попадать в состав «Милана» и стал подыскивать себе новый клуб. Занесло его в Мексику, в «Пачуку». Через год полузащитник японской сборной отправился в Австралию. Можно было ожидать, что Кейсуке потом объявится в Южной Америке, затем в Африке. Чтобы повторить достижение немецкого вратаря Лутца Пфанненштиля, выступавшего в чемпионатах всех шести конфедераций. Но Кейсуке принял иное решение. Не завершив карьеры игрока, он стал тренером. Причём в национальной сборной. Не Японии, конечно, а Камбоджи. Той самой, что не так давно проиграла команде Ирана со счётом 0:14. Видимо, после этого разгрома Кейсуке посчитал, что рано ему тренировать. Можно и поиграть. Тем более что ему всего тридцать три года.

И Хонда уехал в страну, где начинался европейский отрезок его карьеры. Но не в свой старый клуб «Венло», откуда он пришёл в ЦСКА , а в «Витесс». Там и Леонид Викторович, и братья Березуцкие. Знакомые всё лица. Пока только тренироваться. Но вполне может быть, что и заиграет. Повторюсь. Хонда – свободный агент, его можно дозаявить и до января.

Для чего Хонде нужен «Витесс», понятно. Японец, не игравший несколько месяцев, хочет привести себя в порядок, сбросить лишний вес, если таковой имеется. Заодно и трудоустроиться. «Витесс» – вполне подходящий вариант для перезапуска карьеры. Не в «Венло» же идти. Опять же, тренер свой человек, с помощниками почти сотню матчей отыграл.

Вряд ли появление Хонды на тренировке «орлов» не было согласовано со Слуцким. Более того, вполне вероятно, что инициатива исходила от Леонида Викторовича. Во-первых, он хорошо знает Кейсуке, и, возможно, такого игрока ему сейчас как раз и не хватает. Чтоб в центре поля всё выгрызал, атаки раскручивал и по воротам издалека лупил. Во-вторых, Слуцкому нужен свой человек в команде, чтобы не возникали инциденты типа недавней ссоры с Рихедли Базуром. Нет, речь идёт не о глазах и ушах тренера внутри коллектива. Авторитетный футболист, а Хонда поиграл на трех чемпионатах мира, способен воздействовать на микроклимат внутри команды и гасить все споры в зародыше.

А нужен ли «Витессу» немолодой японец? Ведь на позиции центрального полузащитника у «орлов» играет тот самый скандалист Базур, который на десять лет моложе Хонды. Но Кейсуке вряд ли будет футболистом стартового состава, он, скорее, игрок ротации. А эта самая ротация может понадобиться, ибо Рихедли способен нахватать карточек. К тому же, кто даст гарантию, что строптивец Базур снова не слетит с катушек. Опять же, Хонда, всегда полезно игравший в атаке, способен подменить и другого центрального полузащитника – Матуша Беро. «Витессу», коль уж он решил бороться за попадание в Лигу чемпионов, нужно иметь более длинную, нежели сейчас скамейку запасных. И на этой скамейке должны присутствовать искушённые бойцы.

Поэтому высока вероятность, что Кейсуке Хонда снова, после десятилетней паузы, будет выходить на поле в Эредивизие. И не просто выходить.

P.S. Интересно, как себя чувствует Понтус Вернблум? Его контракт с ПАОКом рассчитан до мая 2021 года, но всякое может быть. Тем более что с голландским футболом швед хорошо знаком.