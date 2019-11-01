«Милан» интересуется двумя защитниками «Ювентуса»

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«Милан» намерен усилиться одним из футболистов «Ювентуса» в январе. В сферу интересов «красно-черных» попали защитники «старой синьоры» и .

При этом итальянские СМИ сообщают, что у «Милана» больше шансов подписать Демирала, поскольку тот очень недоволен нехваткой игровой практики в «Ювентусе». Ругани тоже нечасто выходит на поле в составе туринцев, но он не обеспокоен этим так сильно, как его партнер по команде.