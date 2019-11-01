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«Милан» интересуется двумя защитниками «Ювентуса»

сегодня, 11:46

«Милан» намерен усилиться одним из футболистов «Ювентуса» в январе. В сферу интересов «красно-черных» попали защитники «старой синьоры» Даниэле Ругани и Мерих Демирал.

При этом итальянские СМИ сообщают, что у «Милана» больше шансов подписать Демирала, поскольку тот очень недоволен нехваткой игровой практики в «Ювентусе». Ругани тоже нечасто выходит на поле в составе туринцев, но он не обеспокоен этим так сильно, как его партнер по команде.

Отметим, что еще один игрок «Юве», Эмре Джан, тоже может покинуть команду зимой. В его переходе заинтересован ПСЖ.

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