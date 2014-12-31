Хесе: «Реал» должен побеждать в каждой игре"

1420017668

31 декабря 2014, 12:21

дал интервью после Нападающий «Реала»дал интервью после поражения от «Милана» в товарищеском матче.

«Я оправился от травмы, и самое главное сейчас — помогать команде. У меня было семь дней отпуска, и я продолжаю работать с физиотерапевтом, который приводит в порядок мои мышцы».





«Реал» должен побеждать в каждой игре, и абсолютно каждая неудача нас расстраивает. Но команда хорошо работает, и далее нас ждет игра в Примере (с «Валенсией»), где мы уверенно выглядим. Нужно продолжать в том же духе. Хочу выиграть трофеи в предстоящем году. Команда должна бороться за победу в каждом из турниров, в которых принимает участие. Это моя цель и цель моих партнеров".