ГлавнаяНовости

Карпов: «С „Зенитом“ будет битва»

сегодня, 11:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ против «Зенита»

Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если сегодня выйду на поле, это, конечно, будут особенные ощущения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гармашов: «Аршавин мог оказаться в „Ладе“»
Сегодня, 12:31 Комментарии0
Агент: «Подделали подписи Кутепова, чтобы пристроить его в „Шахтер“»
Сегодня, 12:12 Комментарии7
Панюков рассказал о фотографии со Стивеном Сигалом
Сегодня, 10:33 ФотоКомментарии1
Генич: «Думаю, ЦСКА сыграет с „Зенитом“ вничью»
Сегодня, 01:56 Комментарии23
Джордан Ларссон: «Это совершенно точно мой самый лучший сезон в карьере»
Сегодня, 00:13 Комментарии8
Отец Еременко: «В лицо Роме никто не сказал, что он испугался фанатов ЦСКА»
Сегодня, 00:01 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mamba9090909
mamba9090909
   670 / 839
сегодня в 12:25
Статья в прессе - «К Зениту приедет другой ЦСКА. Зенит считался фаворитом, но, возможно, гол Бийола на третьей добавленной к основному времени минуте не просто позволил ЦСКА победить „Уфу“ и выйти в четвертьфинал Кубка России. Не исключено, что этот мяч стал предвестником перемен.»
------------------------------------------------------------------
Возможно, но писаки не учитывают, что в течении двух таймов игроки ЦСКА ничего не могли создать, и только на последней, добавленной минуте, когда все игроки уже готовились к дополнительному тайму, нелепая случайность привела к голу. Какие тут перемены?))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   471 / 839
сегодня в 12:18
С чего бы это?
WARchyn
WARchyn
   778 / 839
сегодня в 11:57
именно из под карпова 2 и забьют
Брулин
Брулин
   135 / 839
сегодня в 11:48
Зенит на 2 головы сейчас сильнее ЦСКА + на подстраховке Вилков есть...
kolpankolpan
kolpankolpan
   178 / 839
сегодня в 11:41
Какая битва? В клочья этот тихоходный автобус!
Lazurny
Lazurny
   27 / 839
сегодня в 11:40
Зениту только победы!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   546 / 839
сегодня в 11:34
кажеться у кавалеристов шансов нет битвы не выйдет
КЭТиК
КЭТиК
   110 / 839
сегодня в 11:25
Скорее Зенит победит.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   64 / 839
сегодня в 11:22
Сегодня перегрызут друг, друга «дружбаны»... 😁.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100