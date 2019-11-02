Карпов: «С „Зенитом“ будет битва»

Защитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ против «Зенита».

Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если сегодня выйду на поле, это, конечно, будут особенные ощущения.