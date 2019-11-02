Карпов: «С „Зенитом“ будет битва»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ против «Зенита».
Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и если сегодня выйду на поле, это, конечно, будут особенные ощущения.
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Возможно, но писаки не учитывают, что в течении двух таймов игроки ЦСКА ничего не могли создать, и только на последней, добавленной минуте, когда все игроки уже готовились к дополнительному тайму, нелепая случайность привела к голу. Какие тут перемены?))
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Возможно, но писаки не учитывают, что в течении двух таймов игроки ЦСКА ничего не могли создать, и только на последней, добавленной минуте, когда все игроки уже готовились к дополнительному тайму, нелепая случайность привела к голу. Какие тут перемены?))