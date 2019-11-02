Панюков рассказал о фотографии со Стивеном Сигалом

Нападающий «Урала» рассказал о совместной фотографии со Стивеном Сигалом.

У моей тети была свадьба. Приехали фотографироваться напротив МГУ , на Воробьевых горах, на то знаменитое место из сериала «Бригада». Там оказался Стивен Сигал. У него была какая-то экскурсия. Родственники мне говорят: «Ты же знаешь английский, попроси сделать совместную фотографию». Я сначала стеснялся, но потом подошел к нему и попросил. Он без проблем согласился. У него было очень много охранников, но они нас пропустили.