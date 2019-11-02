ГлавнаяНовости

Панюков рассказал о фотографии со Стивеном Сигалом

сегодня, 10:33

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о совместной фотографии со Стивеном Сигалом

У моей тети была свадьба. Приехали фотографироваться напротив МГУ, на Воробьевых горах, на то знаменитое место из сериала «Бригада». Там оказался Стивен Сигал. У него была какая-то экскурсия. Родственники мне говорят: «Ты же знаешь английский, попроси сделать совместную фотографию». Я сначала стеснялся, но потом подошел к нему и попросил. Он без проблем согласился. У него было очень много охранников, но они нас пропустили.

 
Напомним, что Панюков пополнил ряды «Урала» минувшим летом. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Генич: «Думаю, ЦСКА сыграет с „Зенитом“ вничью»
Сегодня, 01:56 Комментарии21
Джордан Ларссон: «Это совершенно точно мой самый лучший сезон в карьере»
Сегодня, 00:13 Комментарии8
Отец Еременко: «В лицо Роме никто не сказал, что он испугался фанатов ЦСКА»
Сегодня, 00:01 Комментарии11
Отец Еременко: «Ну зачем сыну жалеть, что он не остался в „Спартаке“?»
Вчера, 23:51 Комментарии26
Лодыгин: «Уверен, что „Зенит“ сможет успешно выступить в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:11 Комментарии4
Экс-игрок «Зенита» Боков: «ЦСКА способен отобрать очки у питерцев»
Вчера, 20:50 Комментарии17
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100