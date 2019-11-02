Генич: «Думаю, ЦСКА сыграет с „Зенитом“ вничью»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА .

Все кому не лень ругали ЦСКА в последнее время, и было за что. «Армейцы» выглядели не очень убедительно до матча с «Уфой», да и в матче с «Уфой» тоже выглядели неубедительно. Но, как сказал Ганчаренко, им воздалось за неудачи в последних матчах. Например, за игру с «Ференцварошем», где ЦСКА имел огромное количество моментов, но в итоге проиграл. Или за матч с «Динамо», где «армейцы», наверное, не должны были проигрывать, но всё-таки уступили.

Когда речь идёт о матче «Зенит» — ЦСКА , надо быть очень осторожным в прогнозах. Вроде бы всё однозначно и понятно — «Зенит» сейчас на ходу, а ЦСКА идёт по нисходящей. Вроде бы питерцы должны легко со своими оппонентами разделаться, как это было в мае, когда «Зенит» на всех парах мчал к чемпионству. Но на мой взгляд, не всё так однозначно.

Учитывая то, что ЦСКА будет андердогом, а поражение от «Зенита» может принять как данность, то «армейцы» способны вопреки всему сыграть удачно. Не буду идти по течению, а пойду от обратного: думаю, ЦСКА создаст очень много проблем «Зениту».

Да, «Зенит» мощнее и крепче, но у «армейцев» есть ресурсы (особенно это касается группы атаки), чтобы сыграть в Петербурге удачно. Думаю, встреча завершится вничью со счётом 1:1.