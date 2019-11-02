Пиоли верит, что «Милан» может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона

Главный тренер «Милана» прокомментировал предстоящий матч 11-го тура Серии А против «Лацио».

Только результаты имеют значение, они могут изменить все. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться положительных результатов. Я думаю, что победа над «Лацио» положительно скажется на нашей уверенности, а также улучшит нашу позицию в таблице.

Мы должны верить в наши шансы на попадание в Лигу чемпионов. Если мы будем работать день и ночь, то мы сможем добиться этого. Посмотрим, где мы окажемся в конце сезона.