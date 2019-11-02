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Пиоли верит, что «Милан» может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона

сегодня, 16:16
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч 11-го тура Серии А против «Лацио». 

Только результаты имеют значение, они могут изменить все. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться положительных результатов. Я думаю, что победа над «Лацио» положительно скажется на нашей уверенности, а также улучшит нашу позицию в таблице. 

Мы должны верить в наши шансы на попадание в Лигу чемпионов. Если мы будем работать день и ночь, то мы сможем добиться этого. Посмотрим, где мы окажемся в конце сезона. 

Напомним, что в матче 10-го тура Серии А «Милан» на своем поле обыграл СПАЛ.

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Все комментарии
GYTSYL
GYTSYL
   34 / 840
сегодня в 16:56
И гоббов опустим((((
ДСА
ДСА
   217 / 840
сегодня в 16:48
Тут даже в Лигу Европы не попасть.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
   653 / 840
сегодня в 16:44
Удачи Милан!
Остапчук 67
Остапчук 67
   357 / 840
сегодня в 16:43
Он и в ЛЕ может не попасть.
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