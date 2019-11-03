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Де Лигт: «Надеюсь, сегодня я показал, что могу дать „Ювентусу“»

03 ноября 2019, 04:23
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт дал комментарий после победы над «Торино» (1:0) в матче 11-го тура Серии А.

О своём голе

Конечно, я очень доволен. Это была очень важная игра, так как «Интер» тоже выиграл свой матч. Мы победили 1:0, я стал автором гола, так что это особенный момент.

О попадании мяча в руку в штрафной «Юве»

Я просто стоял, и в меня попал мяч. Я сразу понял, что это не пенальти, потому что, по правилам, когда руки опущены, это не пенальти.

Об адаптации в «Ювентусе»

Конечно, когда ты приходишь в новый клуб, это всегда трудно. Всё идёт хорошо, благодаря ребятам я хорошо чувствую себя здесь и думаю, что прогрессирую с каждым матчем.

Надеюсь, что сегодня я показал, что могу дать команде. У меня просто отличные одноклубники. Игуаин потрясающе ассистировал мне, я очень рад.

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ballak144
ballak144 ответил Князь с офтопа меломана
   55 / 946
03 ноября в 11:47
Молодец. Так держать.
Барц его научит
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
03 ноября в 08:24
Молодец. Так держать.
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