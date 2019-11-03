Кутепов: «Приход нового тренера — это всегда большие перемены»

Защитник «Спартака» рассказал, что изменилось в команде после прихода на пост главного тренера .

Приход нового тренера — это всегда большие перемены. По своему опыту могу сказать, что в подобных ситуациях у команды всегда случается эмоциональный подъем. Вопрос в том, сколько он продлится. Мы не заглядываем далеко в будущее: нам нужно усиленно работать до зимней паузы, от игры к игре.

Тактика меняется. Это логично: у каждого тренера есть свое видение. Но перевернуть все с ног на голову невозможно, ведь в команде собраны футболисты, уже обладающие определенными навыками. Тренер это прекрасно понимает и делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях.