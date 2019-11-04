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Победы «Торпедо», «Химок», «Ротора» и «Чертаново». Итоги 21-го тура ФНЛ

04 ноября 2019, 17:24

Закончились матчи 21-го тура ФНЛ.

«Томь» - «Луч» 4:0
Голы: Тлупов 39, Казанков 55, Сасин 76, Плетнев 83

«Шинник» - «Нижний Новгород» 1:3
Голы: Самодин 72 - Палиенко 11, Гаджибеков 37, Ставпец 59 (пенальти)

«Спартак-2» - «Мордовия» 2:0
Голы: Глушенков 35, Руденко 73

«Нефтехимик» - «Армавир» 2:1
Голы: Петров 57 (пенальти), Макаров 90+3 - Тучевич 70

«Чертаново» - «Факел» 4:0
Голы: Бартасевич 29, Рудковский 31, Герчиков 48, Цыпченко 58

«Ротор» - «Енисей» 2:1
Голы: Султонов 45 (пенальти), Саная 49 - Саркисов 57

«Чайка» - «Балтика» 1:0
Гол: Безденежных 24

«Химки» - «Текстильщик» 2:1
Голы: Радченко 23 (автогол), Кухарчук 53 - Юрченко 81

«Торпедо» - СКА 2:1
Голы: Божин 45+1, Сергеев 53 - Гаджимурадов 63

«Краснодар-2» - «Авангард» 1:0
Гол: Сергеев 26

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Все комментарии
Vadik
Vadik
   318 / 946
04 ноября в 21:05
С победой, Ротор!!!! Надо прибавлять! Второй тайм валидольный! Теперь надо "Чертей" выносить!!!
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
04 ноября в 18:19
Все победы были предсказуемы
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   290 / 946
04 ноября в 17:54
Нижний Новгород буквально только что вылетел в кубке от Шинника на своём поле и тут же в чемпионате на выезде их легко выиграл, чудеса "переобувания".
Clavан
Clavан
   250 / 946
04 ноября в 17:53
Скоро Чертаново заменит свиней в РПЛ.
Abverin
Abverin
   204 / 946
04 ноября в 17:41
Ротор с победой!
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