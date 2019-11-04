Победы «Торпедо», «Химок», «Ротора» и «Чертаново». Итоги 21-го тура ФНЛ

Закончились матчи 21-го тура ФНЛ.
«Томь» - «Луч» 4:0
Голы: Тлупов 39, Казанков 55, Сасин 76, Плетнев 83
«Шинник» - «Нижний Новгород» 1:3
Голы: Самодин 72 - Палиенко 11, Гаджибеков 37, Ставпец 59 (пенальти)
«Спартак-2» - «Мордовия» 2:0
Голы: Глушенков 35, Руденко 73
«Нефтехимик» - «Армавир» 2:1
Голы: Петров 57 (пенальти), Макаров 90+3 - Тучевич 70
«Чертаново» - «Факел» 4:0
Голы: Бартасевич 29, Рудковский 31, Герчиков 48, Цыпченко 58
«Ротор» - «Енисей» 2:1
Голы: Султонов 45 (пенальти), Саная 49 - Саркисов 57
«Чайка» - «Балтика» 1:0
Гол: Безденежных 24
«Химки» - «Текстильщик» 2:1
Голы: Радченко 23 (автогол), Кухарчук 53 - Юрченко 81
«Торпедо» - СКА 2:1
Голы: Божин 45+1, Сергеев 53 - Гаджимурадов 63
«Краснодар-2» - «Авангард» 1:0
Гол: Сергеев 26