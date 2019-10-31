ГлавнаяНовости

«Спартак» опубликовал видео совместной тренировки с Сашей Пьяниченко

сегодня, 18:32

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео совместной тренировки команды с юным болельщиком красно-белых Сашей Пьяниченко, которого пригласил на базу команды защитник красно-белых Георгий Джикия, после того, как над парнишкой издевались старшеклассники в школе. Данный инцидент был широко освещен на телевидении.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
На матче «Зенит» — «Томь» ожидается 45 тыс. зрителей
Вчера, 15:15 Комментарии14
Все билеты на матч «Краснодар» - «Ростов» проданы
Вчера, 13:12 Комментарии6
На матче «Крылья Советов» - «Зенит» ожидается 30 тыс. зрителей
27 октября Комментарии12
На матче «РБ Лейпциг» — «Зенит» ожидается 40 тыс. болельщиков
23 октября Комментарии15
Мексиканские фанаты устроили страшное побоище на стадионе
21 октября ВидеоКомментарии5
Болельщик на парашюте прервал матч Серии А
20 октября ВидеоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Fendan
Fendan
   204 / 849
сегодня в 18:58
Свиньи не знают как привлечь к себе внимание.
Footbolista
Footbolista
   1 / 849
сегодня в 18:35
Старшеклассники 100% кони...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100