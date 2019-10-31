«Спартак» опубликовал видео совместной тренировки с Сашей Пьяниченко

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео совместной тренировки команды с юным болельщиком красно-белых Сашей Пьяниченко, которого пригласил на базу команды защитник красно-белых Георгий Джикия, после того, как над парнишкой издевались старшеклассники в школе. Данный инцидент был широко освещен на телевидении.
🖥 Саша Пьяниченко в гостях у Спартака— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 октября 2019 г.
В начале октября болельщик «Спартака» Саша Пьяниченко подвергся издевательствам со стороны старшеклассников в школе
Спустя неделю Георгий Джикия поддержал Сашу в эфире Первого канала и пригласил его на тренировку.https://t.co/PsTEHAOdvN