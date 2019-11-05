Ароян: «Если мы пропускаем, значит, вся команда должна работать»

Защитник «Урала» прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче 15-го тура РПЛ .

Первый гол из центральной зоны? Я не думаю, что у нас сегодня были какие-то провалы в центральной зоне. Если мы пропускаем, значит, вся команда должна работать и не допускать этого в будущем. По количеству моментов мы значительно превзошли соперника. Трудно сказать, почему мы столько моментов не реализовываем и пропускаем. Конечно же, не надо столько пропускать. Но я не сказал бы, что «Оренбург» делал на поле что-то сверхъестественное, чтобы забить. Во втором голе им повезло.