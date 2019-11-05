ГлавнаяНовости

Ароян: «Если мы пропускаем, значит, вся команда должна работать»

05 ноября 2019, 09:09
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Защитник «Урала» Вараздат Ароян прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче 15-го тура РПЛ

Первый гол из центральной зоны? Я не думаю, что у нас сегодня были какие-то провалы в центральной зоне. Если мы пропускаем, значит, вся команда должна работать и не допускать этого в будущем. По количеству моментов мы значительно превзошли соперника. Трудно сказать, почему мы столько моментов не реализовываем и пропускаем. Конечно же, не надо столько пропускать. Но я не сказал бы, что «Оренбург» делал на поле что-то сверхъестественное, чтобы забить. Во втором голе им повезло.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил Don Nerazzurri
   99 / 946
05 ноября в 16:02
Обратись в свои кабинеты, они там порешают, это ведь коррупционный скандал.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   148 / 946
05 ноября в 10:05
Где мои 2000 очков для ставок за подписку в ВК?
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
05 ноября в 09:28
Стандартные отговорки. Мы били-били не забили,соперник один раз пробил и гол.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100