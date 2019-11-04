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Джикия: «„Спартак“ полностью доминировал во втором тайме»

04 ноября 2019, 22:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура РПЛ:

Пропустили нелепый гол. По-моему, это был единственный момент, который создал «Арсенал». Что касается нас, впереди не смогли сделать последний пас, чтобы забить. Хотя были хорошие моменты, подходы и удары - в первом тайме у Айртона был выход один на один, во втором Лоренсо Мельгарехо был в убойной позиции, моменты были, но не получилось забить.

В перерыве Тедеско был спокоен, обсудили и перестроили игру, из-за травмы Ильи Кутепова футболисты поменялись позициями. Применили корректировки и во втором тайме полностью доминировали, но не получилось забить.

Посмотрим, что можно поменять. Мы доверяем тренерскому штабу. Будем дальше анализировать и смотреть.

Борьба в чемпионате закончена? Почему? По-моему, впереди 15 туров. После 30-го тура посчитаем очки.

Ранее своим мнением об игре поделился голкипера «Арсенала» Егор Шамов.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил Caniggia
   22 / 946
05 ноября в 11:58
А почему гол то нелепый Арсенал забил? Очень классный гол и отличная комбинация, раскатали, как защиту уровня ПФЛ.
Это "МЫ" забиваем голы после отличных комбинаций, а "НАМ" ВСЕГДА забивают нелепые голы. Это аксиома.
cska1948
cska1948
   22 / 946
05 ноября в 11:54
Джикия: «„Спартак“ полностью доминировал во втором тайме»
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В футболе побеждает не тот кто доминирует, а тот кто ЗАБИВАЕТ! Ну, доминировали, а что толку?
galem72
galem72
   165 / 946
05 ноября в 10:45
Сомнительное достижение при домашнем проигрыше в один шар, забитый в первом тайме.
blitz
blitz
   479 / 946
05 ноября в 09:27
Расскажите уже Джикии, что главное после игры не кто доминировал, а какой счёт на табло.
kella
kella
   862 / 946
05 ноября в 09:04
Борьба в чемпионате закончена? Почему?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1148226/dzhikiya-georgiy

Домино кончилось!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
05 ноября в 08:27
Как-то надо отмазаться. Не надо забывать что футбол не бокс,здесь голы, а не удары считаются.
Роман Романов
Роман Романов
   609 / 946
05 ноября в 07:47
Перед последним туром с нехваткой в 15 очков до 5-го места: "Борьба в чемпионате закончена? Почему? По-моему, впереди 1 тур. После 30-го тура посчитаем очки".
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
05 ноября в 06:30
Уж молчал бы раз ничего не получилось.
alex074
alex074
   173 / 946
05 ноября в 02:09
А в матче доминировала команда у которой в графе забитых 1, а в графе пропущеных 0.
alex074
alex074
   173 / 946
05 ноября в 02:07
Хочу напомнить выходцу с гор, что игра в футбол состоит из ДВУХ таймов и это первое. А второе СпартакМосква ототрали на РОДНОЙ "открывашке" и это тебе не по пустым воротам с крыши "открывашки" пинать. Чурчхелла...
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
05 ноября в 02:03
Дерявянный бомж Дзюба тоже про доминирование пел, а без Вилкова ничего не могут.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
05 ноября в 01:06
А Джикия опять весь матч пролежал? Или в вертикальном положении хотя бы 5 минут был?
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
05 ноября в 00:31
Доминирование на табло не повесишь!!!
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 00:20
Брехня.
Т34
Т34
   27 / 946
04 ноября в 23:54
Какой толк из того, что вы доминировали? Самовары забили вначале матча и плевали на ваше доминирование.
Caniggia
Caniggia
   103 / 946
04 ноября в 23:44
А почему гол то нелепый Арсенал забил? Очень классный гол и отличная комбинация, раскатали, как защиту уровня ПФЛ.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   302 / 946
04 ноября в 23:23
Нет ,Жора ! Кончен бал ,загасла свечка ! Этот сезон вы проср....ли уже в 8 -ом туре ,проиграв бомжам на своём поле ! Дай Бог ,если посчастливется , до 6 строчки дотянете . И то очень сомнительно !
drug01
drug01
   123 / 946
04 ноября в 23:04
А что толку! Где голы????
Wolverhampton
Wolverhampton
   604 / 946
04 ноября в 22:54
Счёт на табло!
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 22:52
Ахахах! Хоть бы признался о позорной игре.
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