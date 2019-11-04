Джикия: «„Спартак“ полностью доминировал во втором тайме»

Защитник «Спартака» прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура РПЛ :

Пропустили нелепый гол. По-моему, это был единственный момент, который создал «Арсенал». Что касается нас, впереди не смогли сделать последний пас, чтобы забить. Хотя были хорошие моменты, подходы и удары - в первом тайме у Айртона был выход один на один, во втором Лоренсо Мельгарехо был в убойной позиции, моменты были, но не получилось забить.

В перерыве Тедеско был спокоен, обсудили и перестроили игру, из-за травмы Ильи Кутепова футболисты поменялись позициями. Применили корректировки и во втором тайме полностью доминировали, но не получилось забить.

Посмотрим, что можно поменять. Мы доверяем тренерскому штабу. Будем дальше анализировать и смотреть.

Борьба в чемпионате закончена? Почему? По-моему, впереди 15 туров. После 30-го тура посчитаем очки.